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Защищено: Как вести себя украинцам, если оккупанты заставляют выезжать в Россию

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 февраля 2023, 13:15
Що робити українцям, якщо окупанти примушують виїжджати до Росії

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