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Защищено: Как вести себя украинцам, если оккупанты заставляют выезжать в Россию
Богдана Макалюк
, редактор сайта
09 февраля 2023, 13:15
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Теги:
война в Украине
,
Жизнь в оккупации
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Эвакуация
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