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Захищено: Як поводитись українцям, якщо окупанти примушують виїжджати до Росії
Богдана Макалюк
, редакторка сайту
09 Лютого 2023, 13:15
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Теги:
війна в Україні
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Евакуація
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Життя в окупації
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