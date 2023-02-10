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Защищено: Кому доверять: международные организации, которые работают на временно оккупированных территориях
Елена Яковлева
, редактор сайта
10 февраля 2023, 15:45
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Теги:
война в Украине
,
Жизнь в оккупации
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