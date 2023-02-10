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Захищено: Кому довіряти: міжнародні організації, які працюють на тимчасово окупованих територіях
Олена Яковлєва
, редакторка сайту
10 Лютого 2023, 15:45
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Теги:
війна в Україні
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Життя в окупації
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