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Захищено: Інформовані — озброєні: основні поради, як вижити на тимчасово окупованій території
Вікторія Мельник
, редакторка сайту
02 Лютого 2023, 12:15
Фото:
ДСНС/Facebook
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Теги:
війна в Україні
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Життя в окупації
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Україна
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