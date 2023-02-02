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Защищено: Информированы — вооружены: основные советы, как выжить на временно оккупированной территории
Виктория Мельник
, редактор сайта
02 февраля 2023, 12:15
Фото:
ГСЧС/Facebook
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Теги:
война в Украине
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Жизнь в оккупации
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Украина
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