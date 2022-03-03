Как не встретить фейки и сориентироваться в современном инфопространстве

Каким бы ни было утро, теперь мы начинаем его с новостей. Особенно часто мы стараемся, исчерпав ресурс официальных данных, обнаружить новую информацию в соцсетях. Однако там нас часто могут постигнуть фейки, как умышленные и преступные, так и неосознанные.

SMMщики из Киева на основе собственного опыта собрали гайд с того, как лучше ориентироваться в современном инфопространстве.

Универсальные правила

Не поддавайтесь мгновенному желанию распространить эмоционально поразившую вас информацию. Не делайте выводы на основе заголовков и призыва немедленно распространить. Внимательно прочтите и осмыслите материал в полном объеме. Если вы не уверены в точности и/или правдивости информации, не распространяйте ее ни в разговорах, ни в соцсетях.

Проверка источников

Всегда интересуйтесь, из какого источника информация. Наибольшую подлинность имеют слова уполномоченных лиц, обнародованные в официальных каналах.

К примеру:

каналы Президента Украины, министров, мэров, глав госадминистрации и т.п.;

каналы официальных учреждений: Верховной Рады, НБУ, КГГА;

каналы проверенных СМИ: Укринформ и т.д.

Кроме того, внимательно проверяйте, на официальный ли канал уполномоченного лица, организации или СМИ, вы подписаны. Поскольку в последнее время ходят каналы с похожими названиями. Однако цели у них совсем другие.

Поэтому ориентируйтесь на так называемые галочки, ищите ссылки на проверенных сайтах, или как минимум переспросите у знакомых слышали ли они что-то подобное.

Нельзя распространять

Не распространяйте в открытых каналах фото, видео, информацию о:

передвижении ВСУ: военных, территориальной обороны, транспорта;

взрывы/выстрелы (не позволяй врагу узнать позиции нашего ПВО или скорректировать огонь).

Нужно распространять

Если вы увидели диверсантов, вражеских солдат или технику, сначала сообщите в официальный чат-бот ВСУ в Telegram: @stop_russian_war_bot.

Можно также позвонить по телефонам местной территориальной обороны или позвонить по телефону 102.

Узнайте, как отличить наших людей и технику от враждебных официальных каналов.

Сбор средств

Если вы хотите действительно помочь, то безопаснее всего распространять официальные проверенные каналы сбора средств.

Это специальный счет в поддержку ВСУ от Нацбанка, фонды Повернись живим, Госпітальєри и другие фонды, деятельность которых вам хорошо известна.

Внимательно проверяйте адреса сайтов и реквизитов, поскольку тоже уже были случаи создания мошеннических сайтов и счетов.

Другие счета распространяйте только при условии, что вы лично знаете людей, занимающихся сбором средств и уверенных в их целях.

Если видите просьбу о помощи, распространившему кто-то из ваших знакомых, спросите его, может ли он поручиться за автора обращения.

Фейки

Для ослабления морального духа армии и гражданских, враг распространяет ложь всеми доступными способами.

Популярные темы: сдача в плен наших войск, бегство/капитуляция Президента, оккупация населенных пунктов.

Также может стихийно распространяться информация, не несущая вреда, но не соответствующая действительности: нужно выключить геолокацию, удалить метки хозяйств с Google-карт и т.д.

Работает центр противодействия дезинформации при СНБО Украины:

сайт: cpd.gov.ua

телеграмм-канал: @CenterCounteringDisinformation

Аудитория распространения

Необходимо учитывать вашу аудиторию, для которой вы распространяйте информацию. Уделяйте внимание той информации, которая может помочь или реально повлиять на конкретных людей, являющихся вашими подписчиками или участниками чата.

И напоследок не нужно делать репост абсолютно всех историй ваших знакомых. Не перегружайте информационное пространство. Поскольку, если у вас будет более девяти рассказов, а важная информация появится только на десятый, то есть все шансы, которые мало кто заметит.

Психологическая помощь тоже нужна. Распространяйте хорошие новости.

Однако иногда новости не дают покоя ни на минуту, из-за чего уснуть становится просто невозможно. Читай, простые советы, как быстро заснуть в стрессовой ситуации.