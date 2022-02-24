Здесь — без фейков. Список официальных каналов для получения информации

Чтобы избежать фейков и побороть хотя бы частично панику, нужно быть хорошо осведомленными. Помочь в этом могут официальные источники информации. Полный список читай дальше.

Официальные государственные каналы для получения информации

Относительно движения транспорта и работы инфраструктурной отрасли

Сектор безопасности и обороны

Призываем всех граждан сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

Напомним, в ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Донбассе. Российские войска перешли к активным действиям. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве. Из-за прямого военного вторжения РФ на всей территории Украины вводится военное положение.