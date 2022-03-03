Як не натрапити на фейки та зорієнтуватись в сучасному інфопросторі

Яким би не був ранок, тепер ми починаємо його з новин. Особливо часто ми намагаємось, вичерпавши ресурс офіційних даних, знайти нову інформацію в соцмережах. Проте там нас часто можуть спіткати фейки, як умисні та злочинні, так і неусвідомлені.

SMMники з Києва на основі власного досвіду, зібрали гайд з того, як краще орієнтуватися в сучасному інфопросторі.

Універсальні правила

Не піддавайтесь миттєвому бажанню поширити інформацію, яка вас емоційно вразила. Не робіть висновки на основі заголовків та заклику негайно поширити. Уважно прочитайте та осмисліть матеріал у повному обсязі. Якщо ви не впевнені в точності та/або правдивості інформації, не поширюйте її ані в розмовах, ані в соцмережах.

Перевірка джерел

Завжди цікавтеся, з якого джерела інформація. Найбільшу достовірність мають слова уповноважених осіб, оприлюднені в офіційних каналах.

Наприклад:

канали Президента України, міністрів, мерів, голів держадміністрації тощо;

канали офіційних установ: Верховної Ради, НБУ, КМДА тощо;

канали перевірених ЗМІ: Укрінформ тощо.

Окрім того, уважно перевіряйте, чи на офіційний канал уповноваженої особи, організації чи ЗМІ, ви підписані. Оскільки останнім часом ширяться канали зі схожими назвами. Проте цілі у них уже зовсім інші.

Тому орієнтуйтеся на так звані галочки, шукайте посилання на перевірених сайтах, або ж як мінімум перепитайте у знайомих чи чули вони щось подібне.

Не можна поширювати

Не поширюйте у відкритих каналах фото, відео, будь-яку інформацію про:

пересування ЗСУ: військових, територіальної оборони, транспорту;

вибухи/постріли (не дозволяй ворогу дізнатися позиції нашого ПВО або скоригувати вогонь).

Потрібно поширювати

Якщо ви побачили диверсантів, ворожих солдатів або техніку, найперше повідомте в офіційний чат-бот ЗСУ в Telegram: @stop_russian_war_bot.

Також можна звернутися за телефонами місцевої територіальної оборони чи зателефонувати 102.

Дізнайтеся, як відрізнити наших людей та техніку від ворожих з офіційних каналів.

Збір коштів

Якщо ви хочете дійсно допомогти, то найбезпечніше поширювати офіційні перевірені канали збору коштів.

Це спеціальний рахунок на підтримку ЗСУ від Нацбанку, фонди Повернись живим, Госпітальєри та інші фонди, діяльність яких вам добре відома.

Уважно перевіряйте адреси сайтів та реквізитів, оскільки теж вже траплялись випадки створення шахрайських сайтів та рахунків.

Інші рахунки поширюйте лише за умови, що ви особисто знаєте людей, що займаються збором коштів та впевнені в їхніх цілях.

Якщо бачите прохання про допомогу, що поширив хтось із ваших знайомих, запитайте його, чи може він поручитися за автора звернення.

Фейки

Для послаблення морального духу армії та цивільних ворог розповсюджує брехню всіма доступними способами.

Популярні теми: здача в полон наших військ, втеча/капітуляція Президента, окупація населених пунктів тощо.

Також може стихійно розповсюджуватися інформація, що не несе шкоди, але не відповідає дійсності: треба вимкнути геолокацію, видалити мітки господарств з Google-карт тощо.

Працює центр протидії дезінформації при РНБО України:

сайт: cpd.gov.ua

телеграм-канал: @CenterCounteringDisinformation

Аудиторія поширення

Необхідно зважати вашу аудиторія, для якої ви поширюйте інформацію. Надавайте увагу тій інформації, що може допомогти чи реально вплинути на конкретних людей, що є вашими підписниками або учасниками чату.

І наостанок не потрібно робити репост абсолютно усіх історій ваших знайомих. Не перевантажуйте інформаційний простір. Оскільки, якщо у вас буде понад дев’ять розповідей, а важлива інформація з’явиться лише на десятій, то є всі шанси, що її мало хто помітить.

Психологічна допомога теж потрібні. Поширюйте хороші новини.

Однак часом новини не дають спокою ні на хвилину, через що заснути стає просто неможливо. Читай, прості поради як швидко заснути у стресовій ситуації.