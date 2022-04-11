Як зберігати продукти без холодильника — поради кулінара Євгена Клопотенка

Під час активних бойових дій частими є перебої із роботою електропостачання. Від цього залежить робота багатьох важливих для нас приладів та речей. Серед найважливішого — холодильник. Як зберегти харчові продукти без холодильника — розповідає кулінар Євген Клопотенко.

Звісно, всі продукти мають свій термін придатності та вимагають спеціальних умов зберігання.

Але як пристосувати зберігання продуктів до умов без холодильника?

Овочі та фрукти

Такі продукти не псуються без холодильника. Тож достатньо знайти трохи прохолодніше місце та пісок. Пісок працює як абсорбент та не дає волозі нищити плоди.

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Тож моркву, буряк, коренеплоди селери, петрушки чи пастернаку варто покласти у ящик так, аби плоди не торкалися одне одного, і пересипати сухим піском.

Якщо у тебе немає піску, але є дерев’яний ящик та багато цибулі — пересип овочі лушпинням цибулі. Воно працює ідентично піску.

Воно працює ідентично піску. Ще один метод довгого зберігання таких продуктів — глина. Глину розводять із водою, після чого овочі занурюють у такий настій. В цьому “чохлі” овочі довго не псуватимуться.

Варто пам’ятати: овочі варто очищати від листя, аби плоди не почали проростати та не втрачали своїх смакових якостей.

Картопля

Для картоплі підійде будь-яке темне місце. Головне — забезпечити доступ повітря до плодів. Краще використовувати ящики із брусків або сітки.

Один із варіантів зберігання картоплі — присипати її тонким шаром попелу.

Також можна пересипати свіжогашеним вапном.

Часник

Цей плід можна, як і картоплю, зберігати у ящику з попелом. Головне — слідкувати, чи не м’який він. Якщо часник чи цибуля м’якнуть — термін їхньої придатності не більше двох тижнів.

Також часник можна присипати тирсою.

Покладіть часник у поліетиленовий пакет та закопайте його під землю. Глибина ями має бути десь 30 сантиметрів.

Цвітна капуста

Цвітна капуста, як правило, і в холодильнику довго зберігатися не може. Тож, такий продукт краще вжити якнайшвидше, доки він свіжий. Проте є метод, за допомогою якого можна трохи продовжити термін придатності цвітної капусти.

Слід загорнути плід в капустяне листя і повісити у сітці на протязі.

Таким чином, капуста не торкатиметься поверхонь та буде продуватися.

Помідори, огірки

Помідори вкладайте в чисті решітчасті ящики й пересипайте тонким шаром тирси не смолистих порід дерев. Також можна загортати у папір кожен плід.

Огірки довше збережуться свіжими, якщо їх скласти хвостиками донизу і на три чверті занурити у воду. При цьому воду слід міняти щодня.

М’ясні продукти, ковбаса, сир

Євген Клопотенко радить: такі продукти треба перемотувати папером або пергаментом.

Якщо на вулиці холодно, кожен продукт (ковбаса, сир тощо) огорніть папером, потім замотайте в рушник і складіть у металевий посуд. Тримайте на балконі/на вулиці.

Свіжі або морожені м’ясо, риба

З цих продуктів найкраще зробити консерви. Це не так важко, як може здатися спершу — розповідаємо.

Якщо у тебе є доступ до вогню та каструлі з водою: помісти банки із м’ясом чи рибою до цієї каструлі та доведи воду до кипіння. Провари банки з продуктами до пом’якшення м’яса чи кісток у рибі.

Якщо ти не можеш нічого варити — не біда. Поклади м’ясо, рибу чи птицю у банки чи каструлі та пересип сіллю. Буде добре залити це ще олією, аби до продуктів не потрапляло повітря.

Також можна приготувати сольовий розчин: на 500 мл холодної води 10 ст. ложок солі.

Варто пам’ятати: перед вживанням такого м’яса, його краще вимочити у холодній воді, аби позбавитися від зайвої солі.

Євген Клопотенко також радить використовувати термосумки, якщо вони є. Такі сумки чудово збережуть потрібну температуру та не дадуть сонячному світлу пошкодити харчові продукти.

Окрім їжі, важливо не забути про медикаменти та аптечку, яка повинна бути завжди з тобою. Особливо це важливо для батьків маленьких дітей.

Що покласти в аптечку дитини за рекомендаціями МОЗ — читай у матеріалі.