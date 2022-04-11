Їжа та рецепти

Як зберігати продукти без холодильника — поради кулінара Євгена Клопотенка

Вікторія Мельник, практикантка сайту 11 Квітня 2022, 08:00
Як зберігати продукти без холодильника?
Фото: Unsplash

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