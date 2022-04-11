Як зберігати продукти без холодильника — поради кулінара Євгена Клопотенка

Під час активних бойових дій частими є перебої із роботою електропостачання. Від цього залежить робота багатьох важливих для нас приладів та речей. Серед найважливішого — холодильник. Як зберегти харчові продукти без холодильника — розповідає кулінар Євген Клопотенко.
Звісно, всі продукти мають свій термін придатності та вимагають спеціальних умов зберігання.
Такі продукти не псуються без холодильника. Тож достатньо знайти трохи прохолодніше місце та пісок. Пісок працює як абсорбент та не дає волозі нищити плоди.
Варто пам’ятати: овочі варто очищати від листя, аби плоди не почали проростати та не втрачали своїх смакових якостей.
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Для картоплі підійде будь-яке темне місце. Головне — забезпечити доступ повітря до плодів. Краще використовувати ящики із брусків або сітки.
Цей плід можна, як і картоплю, зберігати у ящику з попелом. Головне — слідкувати, чи не м’який він. Якщо часник чи цибуля м’якнуть — термін їхньої придатності не більше двох тижнів.
Цвітна капуста, як правило, і в холодильнику довго зберігатися не може. Тож, такий продукт краще вжити якнайшвидше, доки він свіжий. Проте є метод, за допомогою якого можна трохи продовжити термін придатності цвітної капусти.
Таким чином, капуста не торкатиметься поверхонь та буде продуватися.
Євген Клопотенко радить: такі продукти треба перемотувати папером або пергаментом.
Якщо на вулиці холодно, кожен продукт (ковбаса, сир тощо) огорніть папером, потім замотайте в рушник і складіть у металевий посуд. Тримайте на балконі/на вулиці.
Якщо на вулиці холодно, кожен продукт (ковбаса, сир тощо) огорніть папером, потім замотайте в рушник і складіть у металевий посуд. Тримайте на балконі/на вулиці.
З цих продуктів найкраще зробити консерви. Це не так важко, як може здатися спершу — розповідаємо.
Варто пам’ятати: перед вживанням такого м’яса, його краще вимочити у холодній воді, аби позбавитися від зайвої солі.
Євген Клопотенко також радить використовувати термосумки, якщо вони є. Такі сумки чудово збережуть потрібну температуру та не дадуть сонячному світлу пошкодити харчові продукти.
Окрім їжі, важливо не забути про медикаменти та аптечку, яка повинна бути завжди з тобою. Особливо це важливо для батьків маленьких дітей.
Що покласти в аптечку дитини за рекомендаціями МОЗ — читай у матеріалі.