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Захищено: Не впадай у відчай, вихід завжди є! Як насильно вивезеним до Росії українцям виїхати з РФ

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Лютого 2023, 10:46
Як українцям виїхати з Росії - маршрути евакуації для громадян України
Фото: Pexels

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