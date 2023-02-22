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Захищено: Не впадай у відчай, вихід завжди є! Як насильно вивезеним до Росії українцям виїхати з РФ
Олена Яковлєва
, редакторка сайту
22 Лютого 2023, 10:46
Фото:
Pexels
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Теги:
війна в Україні
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Життя в окупації
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