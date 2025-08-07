17 годовщина российско-грузинской войны: как это было и почему РФ до сих пор не наказали

Город Гори, Грузия, война, конец августа 2008 года. Женщина поднимает глаза к небу впервые за долгое время и рассказывает, как еще несколько дней назад на ее родных улицах падали российские бомбы.

Такие же измученные жители города, как и эта бабушка, выходят из подвалов, чтобы найти хоть какую-нибудь пищу и увидеть масштабы повреждений, которые принесла российско-грузинская война. Она началась еще задолго до того адского лета.

Бои продолжались пять дней, а их завершением стало подписание соглашения о прекращении огня. Официально погибли более 400 грузин, в том числе 228 мирных жителей. 30 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

20% территории Грузии до сих пор под российской оккупацией, Южная Осетия и Абхазия ежегодно все больше становятся похожими на заброшенные колонии, чем на процветающий край. Вікна напомнят, как развивались события 17 лет назад.

Неочевидные причины российско-грузинской войны

В первую очередь важно знать, что Грузия впервые возникла как этническое понятие еще в девятом веке. Осетины на Северном Кавказе появились примерно в 13-14 веках и долгое время жили мирно с грузинами. Все изменилось с приходом россиян.

Сначала осетины были недовольны экономической позицией властей: они хотели собственность на земле, а правительство больше поддерживало грузинскую шляхту, считавшуюся ее владельцем. Так и зародился этнический конфликт. Впоследствии восстание осетин поддержали советские власти.

После распада СССР и провозглашения независимости Грузии, конфликты вспыхнули с новой силой, ведь южноосетинским сепаратистам помогали бывшие советские воинские части. Затем противостояние в Абхазии и Южной Осетии заморозили.

К моменту соглашения о мирном урегулировании конфликта в 1994 году россияне изобрели очень интересную формулу. Создали миротворческие войска под эгидой ОБСЕ, — вспоминает бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава в интервью Радио Свобода.

В миротворческие войска якобы должны были входить четыре батальона: грузинский, российский, южно-осетинский и северо-осетинский. Однако три последних были фактически одними и теми же силами. Кроме того, так называемое правительство региона практически состояло из россиян.

Все стороны проводили патрулирование условной границы много лет, пока отношения между РФ и Грузией не обострились. 11 июля 2008 года, например, Россия признала, что над Абхазией и Южной Осетией летают ее самолеты, и вместе с тем отозвала своего посла из страны. В то же время начался вывоз с территории пожилых людей, женщин и детей.

Немного позже начались две недели жестоких обстрелов грузинских городов и сел. 6 августа грузины пытались связаться с российским правительством, но все было бесполезно.

Российско-грузинская война

7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили призвал Южную Осетию прекратить огонь. На следующий день должны были пройти переговоры. Однако 8 августа 2008 года не прозвучало слов мира, зато слышны были звуки взрывов.

К моменту, когда начались обстрелы, уже у границ Грузии стояла группировка 58-й российской армии численностью 85 тысяч человек — с техникой, с боеприпасами, со всем, — вспоминает Бачо Корчилава.

В час ночи было заявлено о начале боевых действий. Грузинские вооруженные силы в тот момент составляли 28 тысяч.

Долгое время ни одна из сторон не называла боевые действия войной. Грузинская сторона говорила о наведении конституционного строя на территории Южной Осетии. А россияне заявляли об “операции по принуждению к миру”. Но результат оказался одинаковым — началась война, которая потом получила несколько названий: пятидневная, августовская, или же 888 в соответствии с датой начала конфликта. Сами же россияне называют ее “маленькой победоносной войной”.

Грузины надеялись, что успеют дойти до Рокского тоннеля и взорвать его, перекрыть дорогу россиянам до границы. Однако оказалось, что враг уже начал контролировать эту территорию и существенно продвинулся вглубь страны — в конце активной фазы конфликта до Тбилиси им оставалось 55 километров. Это примерно как от Белой Церкви до Киева.

Российские войска были около таблички Тбилиси.

Пока продолжались боевые действия в стратегически важном Южно-Кавказском регионе, состоялось заседание Совбеза ООН, что привело лишь к выражению генсеком своей глубокой обеспокоенности.

Отсутствие глобальной поддержки мира и сильное давление РФ привело к тому, что МИД Грузии заявил о готовности немедленно начать переговоры. Позже, 12 августа, президент РФ Дмитрий Медведев объявил о завершении активных боевых действий. Но территорию Грузии российские оккупанты покинули лишь 16 августа, если не учитывать их пребывание в Абхазии и Южной Осетии.

Прошло 17 лет, мир не сделал своих выводов, поэтому война пришла в Украину и уже здесь длится целое десятилетие. Но грузины не забыли об общем враге, а потому стали бок о бок с украинцами.

