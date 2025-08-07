Для тебе Новини

17 річниця російсько-грузинської війни: як це було та чому РФ досі не покарали

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 07 Серпня 2025, 11:30 5 хв.
війна у грузії 2008
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь