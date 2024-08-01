БпЛА Гербера: характеристики нового російського дрона та для чого його можуть використати

Безпілотні літальні апарати за два роки повномасштабної війни стали чи не найбільш поширеним засобом, що застосовують як українські військові, так і російські окупанти. При цьому якщо оборонці модернізують дрони задля збереження життя, то загарбники вдосконалюють свої технології, щоб вбити якомога більше наших людей. Для цього в арсеналі РФ з’явився і БпЛА Гербера.

Наразі немає офіційно підтвердженої інформації про те, що ворог почав застосовувати цей вид озброєння. Проте на війні завжди потрібно бути готовими до будь-чого. Тому розповідаємо детальніше, що відомо про нові російські дрони.

БпЛА Гербера — характеристики

Як запевняють аналітики Defense Express, корпус БпЛА Гербера виготовлений з пінопласту, а внутрішній апаратний відсік — з фанери. У довжину розмір апарату становить приблизно два метри. А розмах крил дрона — два з половиною метри. У порівнянні Гербера менша, ніж, наприклад, дрон Герань, тобто апарат типу Shahed, але російського виробництва.

Всередині дрон обладнаний 4G-модемом з картою українського оператора мобільного зв’язку, акумулятором, засобами управління та навігації. При цьому у БпЛА Гербера немає бойової частини. Це теж відрізняє його від апаратів типу Shahed. Тому ворог може їх застосовувати більше для розвідки чи відволікання українських ППО під час масових атак.

Також апарат може бути застосований і як дрон-камікадзе, але в такому вигляді його використання більш ймовірне на фронті.

У коментарі виданню Фокус інженери компанії-виробника безпілотників Airlogix пояснили, що все ж таки основна мета цієї розробки — відволікати системи ППО. Так, наприклад, ці дрони можуть бути застосовані під час масованих атак у поєднанні з Shahed, які мають значно вищий цінник. Це потрібно ворогу, щоб перенавантажити українські сил протиповітряної оборони.

Водночас збити Герберу буде складніше з кулемета, оскільки завдяки легкому пінопласту, з якого зроблений апарат, вона може літати на висоті близько одного кілометра. Це робить її недосяжною ціллю для кулеметів та гвинтівок.

Однак не варто одразу вважати цей безпілотник непереможним, тому що він має слабшу стійкість до засобів РЕБ, а також менший запас ходу й обмежений об’єм для бойової частини. Тому попри свою бюджетність. Гербера може бути добре помітною для систем ППО, які можуть нейтралізувати її за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Якщо ж говорити про ціну, то вона очікувано буде нижчою, ніж на Герань. Так, Shahed для росіян у разі придбання партії в понад шість тисяч дронів буде коштувати 193 тисяч доларів за штуку.

Речник ГУР Андрій Черняк у коментарі Reuters говорить, що ціна на новий вид БпЛА може становити близько 10 тисяч доларів за одиницю.

Та повномасштабне вторгнення змусило вітчизняних розробників теж у пришвидшеному темпі виготовляти українські продукти військового призначення. Читай, що відомо про українські ударні дрони Heavy Shot.

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