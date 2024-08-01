БПЛА Гербера: характеристики нового российского дрона и для чего его могут использовать

Беспилотные летательные аппараты за два года полномасштабной войны стали самым распространенным средством, которое применяют как украинские военные, так и российские оккупанты. При этом, если защитники модернизируют дроны для сохранения жизни, то захватчики совершенствуют свои технологии, чтобы убить как можно больше наших людей. Для этого в арсенале РФ появился и БпЛА Гербера.

Пока нет официально подтвержденной информации о том, что враг начал применять этот вид вооружения. Однако на войне всегда нужно быть готовыми ко всему. Поэтому рассказываем подробнее, что известно о новых российских дронах.

БпЛА Гербера — характеристики

Как уверяют аналитики Defense Express, корпус БпЛА Гербера изготовлен из пенопласта, а внутренний аппаратный отсек — из фанеры. В длину размер аппарата составляет около двух метров. А размах крыльев дрона — два с половиной метра. В сравнении Гербера меньше, чем, например, дрон Герань, то есть аппарат типа Shahed, но российского производства.

Внутри дрон оборудован 4G-модемом с картой украинского оператора мобильной связи, аккумулятором, средствами управления и навигации. При этом у БпЛА Гербера нет боевой части. Это тоже отличает его от аппаратов типа Shahed. Поэтому враг может их применять больше для разведки или отвлечения украинских ПВО во время массовых атак.

Также аппарат может быть применен и в качестве дрон-камикадзе, но в таком виде его использование более вероятно на фронте.

В комментарии изданию Фокус инженеры компании-производителя беспилотников Airlogix объяснили, что все же основная цель этой разработки — отвлекать системы ПВО. Так, например, эти дроны могут быть применены при массированных атаках в сочетании с Shahed, которые имеют значительно более высокий ценник. Это нужно врагу, чтобы перегрузить украинские силы противовоздушной обороны.

В то же время сбить Герберу будет сложнее пулемета, поскольку благодаря легкому пенопласту, из которого сделан аппарат, она может летать на высоте около одного километра. Это делает ее недостижимой для пулеметов и винтовок.

Однако не следует сразу считать этот беспилотник непобедимым, потому что он имеет более слабую устойчивость к средствам РЭБ, а также меньший запас хода и ограниченный объем для боевой части. Поэтому, несмотря на свою бюджетность, Гербера может быть хорошо заметна для систем ПВО, которые могут нейтрализовать ее с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Если же говорить о цене, то она будет ниже, чем на Герань. Так Shahed для россиян в случае приобретения партии более шести тысяч дронов будет стоить 193 тысяч долларов за штуку.

Спикер ГУР Андрей Черняк в комментарии Reuters говорит, что цена на новый вид БпЛА может составить около 10 тысяч долларов за единицу.

Но полномасштабное вторжение заставило отечественных разработчиков тоже в ускоренном темпе производить украинские продукты военного назначения. Читай, что известно об украинских ударных дронах Heavy Shot.

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