Ударные дроны Heavy Shot: назначение и характеристики БПЛА украинской разработки

Полномасштабное вторжение заставило отечественных разработчиков в ускоренном темпе производить украинские продукты военного назначения. Война, которая с новой силой развернулась в центре Европы в 2022 году, уже получила название войны технологий или — войны дронов.

Недавно украинские военные начали активно использовать ударные дроны украинского производства Heavy Shot. Что известно о дронах Heavy Shot и характеристиках БпЛА — рассказываем дальше в материале.

БпЛА Heavy Shot: что известно

Ударные дроны Heavy Shot производит украинская компания Gurzuf Defence. Как отмечают в издании Милитарный, коптеры Heavy Shot способны противодействовать вражескому РЭБу, потому могут уверенно действовать на фронте.

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БпЛА предназначен для борьбы с пехотой, он опасен для командных пунктов и легкобронированной техники как на нуле, так и в тылу противника.

Особенность дронов Heavy Shot — БпЛА имеют устойчивую к РЭБу систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения врагов.

Дроны Heavy Shot: характеристики

Ударные БпЛА обладают хорошими характеристиками, благодаря чему применяются некоторыми подразделениями с начала полномасштабного вторжения.

Технические характеристики:

радиус применения — до 20 км;

грузоподъемность — до 40 кг;

может нести стандартные боеприпасы калибром 60-120 мм и нестандартные (изготовленные по спецрецептам наших саперов);

может перевозить от одной до восьми мин калибра 60-120 мм;

оснащен камерой 2К и 30х зумом с трех осевой стабилизацией;

имеет стойкую GPS-систему навигации;

цена — по информации издания Chas.News, Gurzuf Defence производит дроны по цене от $10 до $15 тыс.

Сейчас такие дроны нужны 95-й десантно-штурмовой бригаде, которая борется с оккупантами на Лиманском направлении. Присоединиться к сбору можно:

номером карты — 5375 4112 1530 4960;

ссылке на Монобанке.

Раньше мы рассказывали тебе о других дронах нашего производства: как дроны-камикадзе уничтожают танки, читай в другом материале.

Фото: Gurzuf Defence.

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