Ударные дроны Heavy Shot: назначение и характеристики БПЛА украинской разработки

Полномасштабное вторжение заставило отечественных разработчиков в ускоренном темпе производить украинские продукты военного назначения. Война, которая с новой силой развернулась в центре Европы в 2022 году, уже получила название войны технологий или — войны дронов.
Недавно украинские военные начали активно использовать ударные дроны украинского производства Heavy Shot. Что известно о дронах Heavy Shot и характеристиках БпЛА — рассказываем дальше в материале.
Ударные дроны Heavy Shot производит украинская компания Gurzuf Defence. Как отмечают в издании Милитарный, коптеры Heavy Shot способны противодействовать вражескому РЭБу, потому могут уверенно действовать на фронте.
БпЛА предназначен для борьбы с пехотой, он опасен для командных пунктов и легкобронированной техники как на нуле, так и в тылу противника.
БпЛА предназначен для борьбы с пехотой, он опасен для командных пунктов и легкобронированной техники как на нуле, так и в тылу противника.
Особенность дронов Heavy Shot — БпЛА имеют устойчивую к РЭБу систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения врагов.
Ударные БпЛА обладают хорошими характеристиками, благодаря чему применяются некоторыми подразделениями с начала полномасштабного вторжения.
Технические характеристики:
Сейчас такие дроны нужны 95-й десантно-штурмовой бригаде, которая борется с оккупантами на Лиманском направлении. Присоединиться к сбору можно:
Раньше мы рассказывали тебе о других дронах нашего производства: как дроны-камикадзе уничтожают танки, читай в другом материале.
Фото: Gurzuf Defence.
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