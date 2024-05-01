Управлять дронами сможет каждый: что нужно знать о навыках и обучении в центрах подготовки

Директор по развитию центра подготовки операторов БпЛА Крук Никита Гавриленко рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона, кто идет учиться на операторов БпЛА и как проходят обучение.

Оператором дронов может стать каждый: что для этого нужно

В центре Крук обучение прошли уже более 4 тыс. человек. Количество желающих научиться управлять БПЛА не уменьшается.

Есть гражданские, которые идут. Я разделяю их на две группы: первая — те, которые прямым текстом говорят, что пора быть полезным. Вторые — те, которые понимают, что их скоро позовут, — говорит Никита Гавриленко.

Часто овладеть БПЛА хотят люди с техническим складом ума. В то же время, на переобучение приходят военные после травм. Соотношение между мужчинами на учебе и женщинами — 90:10, говорит Гавриленко.

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Приобщиться ко сбору на обучение, которое спасает жизнь операторов БПЛА, можно по реквизитам: 5375 4112 1735 3718.

Лозунг центра звучит как “обучение, которое спасает жизнь”. Директор по развитию центра подготовки операторов БпЛА говорит, что тем, кто хочет пройти обучение, помогут технический склад ума, а также внимательность и желание помогать.

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