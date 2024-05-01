Керувати дронами зможе кожен: що потрібно знати про навички та навчання у центрах підготовки

Директор із розвитку центру підготовки операторів БпЛА Крук Микита Гавриленко розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону, хто йде вчитися на операторів БпЛА і як проходять навчання.

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У центрі Крук навчання пройшли вже понад 4 тис. людей. Кількість охочих навчитися керувати БпЛА не зменшується.

Є цивільні, які йдуть. Я розділяю їх на дві групи: перша — ті, які прямим текстом кажуть, що вже час бути корисним. Другі — ті, які розуміють, що їх скоро покличуть, — каже Микита Гавриленко.

Часто опанувати БпЛА хочуть люди з технічним складом розуму. Водночас на перенавчання приходять військові після травмувань. Співвідношення між чоловіками на навчанні та жінками — 90:10, каже Гавриленко.

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Долучитися до збору на навчання, що рятує життя операторів БпЛА, можна за реквізитами: 5375 4112 1735 3718.

Гасло центру звучить як “навчання, що рятує життя”. Директор із розвитку центру підготовки операторів БпЛА каже, тим, хто хоче пройти навчання, допоможуть технічний склад розуму, а також уважність та бажання допомагати.

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