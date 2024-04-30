Карта бойових дій 30 квітня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 30 квітня 2024 року знову змінила своє позначення, адже сучасна війна в Україні — відбивання кожного метра землі в російських окупантів, які, на жаль, переважають у живій силі та техніці.

Для успішної, швидкої та якомога менш болісної перемоги, усім нам потрібно ухвалювати складні для себе рішення, єднатися у допомозі та почати думати про майбутнє та наступне покоління, а не лише про сьогоднішній день.

Яка ситуація на фронті, розповість карта бойових дій України за 30 квітня.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська мають можливість вибирати серед багатьох тактичних напрямків для майбутніх наступальних операцій під Авдіївкою.

Однак поки залишається незрозумілим, де вони зосередять свої зусилля найближчим часом.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 квітня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав пʼять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. На Куп’янському напрямку наші воїни відбили девʼять атак в районах населених пунктів Берестове і Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку відбито 13 атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районах населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Читати на тему Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн За допомогою кількох сайтів можна легко дізнатися інформацію про повітряну тривогу по всій Україні.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, сім разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив три марні атаки на позиції наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по пʼяти районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ уражено один район зосередження особового складу та дві радіолокаційні станції противника.

28 квітня ЗСУ звільнили острів Нестрига на Херсонщині: як це вплине на бойові дії у регіоні, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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