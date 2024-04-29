ЗСУ звільнили острів Нестрига на Херсонщині: як це вплине на бойові дії у регіоні

Учора, 28 квітня, стало відомо, що ЗСУ звільнили острів Нестрига на Херсонщині. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Чи вплине це на перебіг бойових дій на Херсонщині — читай у матеріалі детальніше.

ЗСУ звільнили острів Нестрига на Херсонщині: чи вплине це на перебіг бойових дій

Очільник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив для Громадського радіо, що контроль над островом Нестрига суттєво підвищить якість контрдиверсійних заходів.

На Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига, — написав Сирський.

— Йдеться не про стратегію, а про позиційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення, — сказав Плетенчук.

Зараз також дивляться

Острів розташований у дельті Дніпра в межах Білозерського району. У цій місцевості багато островів, які ворог використовує для диверсій. Він також додав, що Нестрига є останнім у групі невеликих островів, за яким іде гирло річки. Певний час острів був “сірою зоною”.

Острів Нестрига на карті

Раніше ми розповідали, які області найменш захищені від ворожих ударів.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.