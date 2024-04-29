ВСУ освободили остров Нестрига в Херсонской области: как это повлияет на боевые действия в регионе

Вчера, 28 апреля, стало известно, что ВСУ освободили остров Нестрига в Херсонской области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Повлияет ли это на ход боевых действий в Херсонской области — читай в материале подробнее.

ВСУ освободили остров Нестрига в Херсонской области: повлияет ли это на ход боевых действий

Глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сообщил для Громадського радіо, что контроль над островом Нестрига существенно повысит качество контрдиверсионных мер.

На Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига, — написал Сырский.

— Речь идет не о стратегии, а о позиционных боях, это больше тактическое значение. Локации, не позволяющие врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение, — сказал Плетенчук.

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Остров расположен в дельте Днепра в пределах Белозерского района. В этой местности много островов, которые враг использует для диверсий. Он также добавил, что Нестрига является последним в группе небольших островов, за которым следует устье реки. Некоторое время остров был “серой зоной”.

Остров Нестрига на карте

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