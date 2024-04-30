Карта боевых действий 30 апреля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 30 апреля 2024 снова изменила свое обозначение, ведь современная война в Украине — отражение каждого метра земли у российских оккупантов, которые, к сожалению, преобладают в живой силе и технике.

Для успешной, быстрой и менее болезненной победы, всем нам нужно принимать сложные для себя решения, объединяться в помощи и начать думать о будущем и следующем поколении, а не только о сегодняшнем дне.

Какая ситуация на фронте, расскажет карта боевых действий Украины за 30 апреля.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска могут выбирать среди многих тактических направлений для будущих наступательных операций под Авдеевкой.

Однако пока остается непонятным, где они сосредоточат свои силы в ближайшее время.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 30 апреля 2024 года

За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. В общем, враг нанес пять ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении наши воины отразили девять атак в районах населенных пунктов Берестово и Новосергеевка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 13 атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районах населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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На Ореховском направлении враг при поддержке авиации семь раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил три атаки на позиции наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск поражен один район сосредоточения личного состава и две радиолокационные станции противника.

28 апреля ВСУ освободили остров Нестрига в Херсонской области: как это повлияет на боевые действия в регионе, мы писали в нашем другом материале.

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