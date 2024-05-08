Ударні дрони Heavy Shot: призначення та характеристики БпЛА української розробки

Повномасштабне вторгнення змусило вітчизняних розробників у пришвидшеному темпі виготовляти українські продукти військового призначення. Війна, яка з новою силою розгорнулася у центрі Європи 2022 року, вже отримала назву війни технологій, або війни дронів.
Нещодавно українські військові почали активно застосовувати ударні дрони українського виробництва Heavy Shot. Що відомо про дрони Heavy Shot та характеристики БпЛА — розповідаємо далі у матеріалі.
Ударні дрони Heavy Shot виробляє українська компанія Gurzuf Defence. Як зазначають у виданні Мілітарний, коптери Heavy Shot здатні протидіяти ворожому РЕБу, тому можуть впевнено діяти на фронті.
БпЛА призначений для боротьби з піхотою, він є небезпечним для командних пунктів та легкоброньованої техніки як на нулі, так і у тилу противника.
БпЛА призначений для боротьби з піхотою, він є небезпечним для командних пунктів та легкоброньованої техніки як на нулі, так і у тилу противника.
Особливість дронів Heavy Shot — БпЛА мають стійку до РЕБ систему GPS-навігації та автоматично повертаються на базу після ураження ворогів.
Ударні БпЛА мають гарні характеристики, завдяки чому застосовуються деякими підрозділами з початку повномасштабного вторгнення.
Технічні характеристики:
Зараз такі дрони потрібні 95 десантно-штурмовій бригаді, яка бореться з окупантами на Лиманському напрямку. Долучитися до збору можна за:
Раніше ми розповідали тобі про інші дрони нашого виробництва: як дрони-камікадзе знищують танки, читай в іншому матеріалі.
Фото: Gurzuf Defence.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.