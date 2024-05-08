Війна в Україні

Ударні дрони Heavy Shot: призначення та характеристики БпЛА української розробки

Вікторія Мельник, журналістка сайту 08 Травня 2024, 21:00
Heavy Shot

Більше новин
Жадан
Немає письменників чи музикантів, є громадяни! Сергій Жадан мобілізувався та проходить підготовку в Хартії
представниця Грузії на Єробаченні
I’m a Firefighter: що відомо про представницю Грузії на Євробаченні-2024
keepstyle
Одяг, що говорить про сексуальну культуру. Фонд Олени Пінчук та бренд keepstyle створили благодійну капсулу
що буде якщо залити бензин замість дизеля
Що буде, якщо залити бензин замість дизеля і навпаки: наслідки для двигуна та план дій
Дивитись більше

Матеріали по темі

Жадан
Немає письменників чи музикантів, є громадяни! Сергій Жадан мобілізувався та проходить підготовку в Хартії
Україна повернула 11 дітей
Тепер у безпеці! Україна повернула ще 11 дітей з тимчасово окупованих територій
ЦВС
Дають рідним змогу поховати своїх героїв… Як відбувається пошук полеглих бійців
валютні обмеження
Нацбанк знімає валютні обмеження: як це вплине на економіку — пояснює голова НБУ

Відео
0:02:50
ЦВС

Дають рідним змогу поховати своїх героїв… Як відбувається пошук полеглих бійців
0:16:37
валютні обмеження
Нацбанк знімає валютні обмеження: як це вплине на економіку — пояснює голова НБУ
0:04:18
Як Росія приписує переогу 9 травня собі
Правда проти російської пропаганди. Як Росія присвоює всі лаври перемоги у Другій світовій війні
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі
Чорна сторона перемоги у Другій світовій — як та чому Росія замовчує “незручні” сторінки історії
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 7 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:03
Бійці 65 ОМБр
Не лише втома та ворожі обстріли? Бійці 65 ОМБр розповіли, що шкодить українському війську
0:04:09
Віктор Лаптєв
Без ніг, відштовхуючись руками, прямував до кордону: історія українця, який не хотів жити в окупації
0:14:18
Росіяни масово використовують хімічну зброю — хлорпікрин
Санкції були потрібні 30 років тому! Росіяни масово застосовують хімічну зброю проти ЗСУ
Більше відео
Жадан
Читати далі
Немає письменників чи музикантів, є громадяни! Сергій Жадан мобілізувався та проходить підготовку в Хартії

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь