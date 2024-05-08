Ударні дрони Heavy Shot: призначення та характеристики БпЛА української розробки

Повномасштабне вторгнення змусило вітчизняних розробників у пришвидшеному темпі виготовляти українські продукти військового призначення. Війна, яка з новою силою розгорнулася у центрі Європи 2022 року, вже отримала назву війни технологій, або війни дронів.

Нещодавно українські військові почали активно застосовувати ударні дрони українського виробництва Heavy Shot. Що відомо про дрони Heavy Shot та характеристики БпЛА — розповідаємо далі у матеріалі.

БпЛА Heavy Shot: що відомо

Ударні дрони Heavy Shot виробляє українська компанія Gurzuf Defence. Як зазначають у виданні Мілітарний, коптери Heavy Shot здатні протидіяти ворожому РЕБу, тому можуть впевнено діяти на фронті.

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БпЛА призначений для боротьби з піхотою, він є небезпечним для командних пунктів та легкоброньованої техніки як на нулі, так і у тилу противника.

Особливість дронів Heavy Shot — БпЛА мають стійку до РЕБ систему GPS-навігації та автоматично повертаються на базу після ураження ворогів.

Дрони Heavy Shot: характеристики

Ударні БпЛА мають гарні характеристики, завдяки чому застосовуються деякими підрозділами з початку повномасштабного вторгнення.

Технічні характеристики:

радіус застосування — до 20 км;

вантажність — до 40 кг;

може нести стандартні боєприпаси калібром 60-120 мм та нестандартні (виготовленні за спецрецептами наших саперів);

може перевозити від однієї до восьми мін калібру 60-120 мм;

оснащений камерою 2К та 30х зумом з тривісною стабілізацією;

має стійку GPS-систему навігації;

ціна — за інформацією видання Chas.News, Gurzuf Defence виробляє дрони за ціною від $10 до $15 тис.

Зараз такі дрони потрібні 95 десантно-штурмовій бригаді, яка бореться з окупантами на Лиманському напрямку. Долучитися до збору можна за:

номером картки — 5375 4112 1530 4960;

посиланням на Монобанку.

Раніше ми розповідали тобі про інші дрони нашого виробництва: як дрони-камікадзе знищують танки, читай в іншому матеріалі.

Фото: Gurzuf Defence.

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