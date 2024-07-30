Потерпають від допитів і репресій! Грузинські добровольці в ЗСУ про переслідування з боку Сакартвело

Грузинські добровольці беруть активну участь у захисті українських територій, але проросійськи налаштована владна верхівка на їхній батьківщині зустрічає цей героїзм не просто байдуже, а навіть вороже.

Після ухвалення закону про іноагентів, що викликав негативну реакцію суспільства, тиск на грузинів у лавах ЗСУ посилився. Останнім часом почастішали випадки репресій щодо ветеранів та дійсних військових, які служать в силах оборони України.

Тому небайдужі українці зібралися під посольством Грузії, щоб домогтися справедливого ставлення до грузинських добровольців у ЗСУ.

Репресії проти грузинських добровольців, які воюють в Україні

Серед тих, хто вийшов на мітинг — громадянин Грузії Борис, який воює на боці України з 2022 року:

— У 1991 році перші українці приїхали до нас на допомогу. Я тоді був ще маленький, але знаю з історії. Тому я почувався у боргу і приїхав сюди у 2022 році. Ми досі тут воюємо.

Але дорога додому для чоловіка наразі закрита — він та інші добровольці зазначені у чорних списках влади. Днями служба безпеки Грузії викликала на допит кількох добровольців, які воювали в Україні — їх звинуватили у тероризмі та держперевороті, повідомляє грузинське видання Sova.

Зокрема, мова йде про Надіма Хмаладзе, який брав участь у визволенні Ірпеня, Бучі, Бородянки та Гостомеля.

Також тих, хто воював на боці ЗСУ, почали оголошувати в розшук. Ці дії активізувалися після ухвалення так званого закону про іноагентів, який значно посилив тиск на свободу слова та вибору у країні. Тому учасники акції хочуть звернутися до влади із закликом припинити переслідування.

Мета акції — показати солідарність та подяку українського суспільства до добровольців, які захищають нашу батьківщину. Ми зобов’язані на знак подяки вийти за них та відстояти їхні права, — певен організатор Владислав Артюшенко.

На добровольців відкривають справи про найманство і державну зраду, складають чорні списки. Мета репресій — покарати тих, хто воював або досі воює в Україні й залякати потенційних охочих. А ще — загасити опозиційні сили в Сакартвело.

— Вони хочуть зіпсувати наше ім’я. Вони знають, що це той контингент Грузії, який зі зброєю в руках сьогодні бореться разом з Україною проти Росії, — каже голова воєнного комітету кавказького союзу Ладо Гамсахурдія.

Він також додає, що таким чином грузинському народові намагаються зв’язати руки. Але впевнений, що це спільна боротьба проти тероризму та Росії.

Сьогодні з українськими військовими воюють сотні грузинів. Понад 70 з них загинули, але вони розуміють, що саме в Україні зараз виборюється свобода для наших народів.

Детальніше про закон про іноагентів, який ухвалили у Грузії, ми розповідали раніше.

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