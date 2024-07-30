Страдают от допросов и репрессий! Грузинские добровольцы в ВСУ о преследовании властей Сакартвело

Грузинские добровольцы активно участвуют в защите украинских территорий, но пророссийски настроенная властная верхушка на их родине встречает этот героизм не просто безразлично, а даже враждебно.

После принятия закона об иноагентах, вызвавшего негативную реакцию общества, давление на грузин в рядах ВСУ усилилось. В последнее время участились случаи репрессий в отношении ветеранов и действующих военных, которые служат в силах обороны Украины.

Поэтому неравнодушные украинцы собрались под посольством Грузии, чтобы добиться справедливого отношения к грузинским добровольцам в ВСУ.

Репрессии против грузинских добровольцев, воюющих в Украине

Среди вышедших на митинг — гражданин Грузии Борис, воюющий на стороне Украины с 2022 года:

— В 1991 году первые украинцы приехали к нам на помощь. Я был тогда еще маленький, но знаю из истории. Поэтому я чувствовал себя в долгу и приехал сюда в 2022 году. Мы до сих пор здесь воюем.

Но дорога домой для мужчины закрыта — он и другие добровольцы указаны в черных списках власти. На днях служба безопасности Грузии вызвала на допрос нескольких воевавших в Украине добровольцев — их обвинили в терроризме и госперевороте, сообщает грузинское издание Sova.

В частности, речь идет о Надиме Хмаладзе, который участвовал в освобождении Ирпеня, Бучи, Бородянки и Гостомеля.

Также воевавших на стороне ВСУ начали объявлять в розыск. Эти действия активизировались после принятия так называемого закона об иноагентах, значительно усилившего давление на свободу слова и выбора в стране. Потому участники акции хотят обратиться к власти с призывом прекратить преследование.

Цель акции — показать солидарность и благодарность украинского общества добровольцам, которые защищают нашу родину. Мы обязаны в благодарность выйти за них и отстоять их права, — уверен организатор Владислав Артюшенко.

На добровольцев открывают дела о найме и государственной измене, составляют черные списки. Цель репрессий — наказать тех, кто воевал или до сих пор воюет в Украине и запугать потенциальных желающих. А еще погасить оппозиционные силы в Сакартвело.

— Они хотят испортить наше имя. Они знают, что это контингент Грузии, который с оружием в руках сегодня борется вместе с Украиной против России, — говорит председатель военного комитета кавказского союза Ладо Гамсахурдия.

Он также добавляет, что таким образом грузинскому народу пытаются связать руки. Но уверен, что это общая борьба против терроризма и России.

Сегодня с украинскими военными воюют сотни грузин. Более 70 из них погибли, но они понимают, что именно в Украине сейчас борется за свободу для наших народов.

Подробнее о законе об иноагентах, который был принят в Грузии, мы рассказывали ранее.

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