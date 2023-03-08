Світ

Сутички з поліцією та десятки арештованих — що відомо про масові протести в Грузії та реакцію світу на це

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Березня 2023, 10:30

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