Сутички з поліцією та десятки арештованих — що відомо про масові протести в Грузії та реакцію світу на це

7 березня в Грузії несподівано ухвалили в першому читанні законопроект Про прозорість іноземного впливу, подібний до російського законодавства.

У РФ після ухвалення цього закону почались придушення свобод правозахисників, опозиціонерів, медійників та інших категорій громадян.

Тож надвечір у Тбілісі, під парламентом Грузії, зібрався стихійний мітинг. Не обійшлось і без сутичок між поліцією та людьми. Читай детальніше, що зараз відбувається в Грузії, до чого тут Росія та як на це реагує Європа та США.

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Протести в Грузії 7 березня: що відомо

Эхо Кавказа та Interpressnews повідомляють, що вночі правоохоронці розганяли мітингарів з проспекту Руставелі (де знаходиться парламент Грузії) та прилеглих вулиць за допомогою водомету та сльозогінного газу.

Учасники акції протесту намагались прорвати барикади силовиків та в окремих випадках навіть застосовували коктейлі Молотова проти поліції, зазначають у SOVA.news.

Близько другої ночі мітинг фактично завершився розгоном мітингувальників. Хоча окремі групи протестувальників та частина поліції залишались у центрі до ранку.

За даними МВС Грузії, у Тбілісі під час протестів затримали 66 людей. Утім, опозиціонери обіцяють щоденний опір та вже оголосили про новий мітинг, який розпочнеться сьогодні о 15:00 під парламентом.

О третій годині дня ми збираємося на проспекті Руставелі. І це буде повторюватися щодня, поки весь проспект Руставелі не стане грузинським, а не російським. Доки ми не досягнемо перемоги.

Про це заявив екслідер Єдиного національного руху (партія Саакашвілі) Ніка Меліа, повідомляє телеканал Мтварі.

Хоча прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі рішуче підтримує цей законопроект, президентка Саломе Зурабішвілі обіцяє ветувати його.

Звертаюся до вас, до тих, хто сьогодні ввечері стоїть на Руставелі, як я стояла сама багато разів. Я поруч із вами, тому що ви представляєте вільну Грузію.

Країну, яка належить до вільної Європи й ніхто не зможе її забрати. Цей закон нікому не потрібен, він написаний під диктування Москви, — зазначила Зурабішвілі у своєму зверненні до народу.

Реакція ЄС та США на мітинги в Грузії

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав ухвалення закону про “іноагентів” дуже поганим розвитком подій для Грузії та її народу. Відповідна заява була опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

Цей закон несумісний з цінностями та стандартами ЄС. Він суперечить проголошеній Грузією меті вступу до Європейського Союзу, яку підтримує переважна більшість грузинських громадян.

Його остаточне ухвалення може мати серйозні наслідки для наших відносин, — заявив Боррель.

З боку США також неодноразово лунали вислови занепокоєння щодо ситуації в Грузії. Америка уважно стежить за розвитком подій та попереджає про можливі санкції за порушення прав людини у разі остаточного ухвалення цього закону.

У нас є низка інструментів, які дозволяють нам притягти до відповідальності будь-кого в будь-якій країні світу, хто причетний до придушення того, що в іншому випадку вважалось би загальнолюдським правом людини.

Про це сказав речник державного департаменту США Нед Прайс учора на брифінгу.

З 24 лютого 2022 року росіяни примусово депортували близько 2 млн українців. Однак ці люди все одно можуть покинути територію РФ та евакуюватись до Грузії чи інших прилеглих країн. Читай, як українцям виїхати з Росії.

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