Сложно даже профессионалам: как боевой медик Эстер работает на фронте

Наша сила — в наших людях. И украинцы сейчас тоже сильны, как никогда раньше. И каждый сейчас на своем месте воюет за будущее страны.

В гражданской жизни многие из нас занимались совершенно мирными вещами. Но теперь мы осваиваем новые ремесла. Так случилось и с Эстер — операционная медсестра и волонтер в гражданской жизни, а теперь — военный медик Магуры.

Об истории Эстер на фронте и её работе во время войны — рассказали в благотворительной организации Markus Foundation, а мы делимся в материале.

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Мирная жизнь и военные реалии

В мирной жизни Эстер работала операционной медсестрой, и называла это работой мечты.

— Моя профессия стала одной из причин, почему я здесь. Уверена, что могу работать со сложными ранениями и в стрессовых условиях, — говорит девушка.

Затруднения, с которыми она сталкивается на работе, становятся лишь очередным уроком для неё.

Очень хорошо, что сегодня наши Вооруженные силы трансформируются в современную армию, и я довольна тем, что причастна к этому.

Вместе с тем Эстер говорит, что военная медицина отличается от гражданской. Поэтому даже профессионалам сложно перенастроиться.

— Мы учимся не только тактической медицине, но и пехотной тактике, картографии, саперно-инженерному делу, вообще всему, что должен знать и уметь солдат. Ведь никогда не знаешь, что ждет впереди, — рассказывает Эстер.

Она не могла сидеть дома, когда вокруг продолжались боевые действия. Сама она говорит: родители, церковь и книги воспитывали в Эстер любовь к Родине. Потому это и переросло в действия и поступки.

— И у меня был свой незакрытый гештальт: не принимала активного участия в событиях войны до тех пор.

Есть ли дискриминация в армии

Эстер говорит: её собратья являются лучшими людьми, которых женщина до этого знала.

— Я никогда не чувствовала к себе пренебрежения или сексизма с их стороны, только поддержку и заботу. Для меня эти люди уже стали семьей, на которую можно положиться! — признается медик.

Вообще женщина в украинской истории занимает особое место. Вспомнить хотя бы женщин-партизанов УПА, которые противостояли врагам бок о бок с мужчинами. Тогда они боролись за независимость страны, которой не было на карте мира. У нас же есть международная поддержка.

У нас есть жажда победы, поэтому мы должны завоевать свободу.

После победы Мария планирует создать семью, путешествовать, завести кота и вернуться на любимую работу в больнице, а ещё — обязательно приобрести личное оружие.

— Смелость — это бояться, но делать, — заключает медик.

Другая девушка, также ставшая медиком на фронте, мечтала присоединиться к миротворческой миссии в ООН. Читай историю Екатерины Галушки в нашем другом материале.

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