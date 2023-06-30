Репортаж з перервами на прильоти: реалії боїв на Бахмутському напрямку

Серед сил оборони на Бахмутському напрямку у боях беруть участь підрозділи прикордонників. Основне завдання — знешкодити якомога більшу кількість ворожої піхоти. Захисники використовують скиди з дронів, автоматичні гранатомети, міномети, СПГ. Аеророзвідка допомагає корегувати вогонь.

Йдемо на позиції, звідки працює автоматичний гранатомет прикордонників. Як туди потрапити — процедура непроста, адже машина, звісно, проїхати не може, бо потрапить під обстріл. Доводиться йти більше кілометра пішки.

Йдуть не з порожніми руками, треба дотягти БК до позиції. Окрім цього, супроводжують постійні артилерійські обстріли, тому задача це непроста.

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Гарно влучив! Повтори ще десятку, ще раз десятку туди. Давай, там ще, ще один рухається, — дає наводки по рації корегувальник вогню, який слідкує за позиціями з камери дрона.

Запитуємо хлопців, як давно вони працюють разом, але Гради переривають інтерв’ю, і хлопці біжать до схованки із земляного насипу. Проте Гради затихли, і хлопці роблять другу спробу дати інтерв’ю.

Бійці не втрачають позитив і розповідають, посміхаючись, що хоч росіяни і тріпають їм нерви постійними обстрілами, у них все проходить за планом.

Гранатометники заїжджають на передові позиції на кілька днів, відповідно, живуть та ночують також у посадці. Зараз подивимося, що всередині їхнього укриття. Воно невелике, але достатнє для кількох людей на випадок обстрілу.

Зранку хлопці варять собі каву у польових умовах. Бадьорість їм зараз потрібна як ніколи, адже боронити нашу країну — це дуже відповідальна та гідна справа, якою вони займаються з власного бажання з честю та гордістю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як саме змінилась поведінка росіян під Бахмутом.

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