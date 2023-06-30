Репортаж с перерывами на прилеты — реалии боев на Бахмутском направлении

Среди сил обороны на Бахмутском направлении в боях принимают участие подразделения пограничников. Основная задача — обезвредить как можно большее количество вражеской пехоты. Защитники используют дроны, автоматические гранатометы, минометы, СПГ. Аэроразведка помогает корректировать огонь.
Сейчас уходим на позиции, откуда работает автоматический гранатомет пограничников. Как туда попасть — процедура непростая, ведь машина проехать не может, потому что попадет под обстрел. Приходится идти больше километра пешком.
Идут не с пустыми руками, нужно дотянуть БК до позиции. Кроме того, сопровождают постоянные артиллерийские обстрелы, поэтому задача непростая.
Хорошо попал! Повтори еще десятку, снова десятку туда. Давай, там еще, еще один двигается, — дает наводки по рации корректировщик огня, который следит за позициями по камере дрона.
Хорошо попал! Повтори еще десятку, снова десятку туда. Давай, там еще, еще один двигается, — дает наводки по рации корректировщик огня, который следит за позициями по камере дрона.
Спрашиваем у ребят, как давно они работают вместе, но Грады прерывают интервью, и ребята бегут в укрытие из земляной насыпи. Грады утихли, и бойцы предпринимают вторую попытку дать интервью.
Ребята не теряют позитива и рассказывают, улыбаясь, что хоть россияне и треплют им нервы постоянными обстрелами, у них все идет по плану.
Гранатометчики заезжают на передовые позиции на несколько дней, соответственно, живут и ночуют в посадке. Сейчас посмотрим, что внутри их укрытия. Оно небольшое, но достаточное для нескольких людей на случай обстрела.
Утром ребята варят кофе в полевых условиях. Бодрость им сейчас нужна как никогда, ведь защищать нашу страну — это очень ответственное и достойное занятие, которым они занимаются по собственному желанию, с честью и гордостью.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как изменилось поведение россиян под Бахмутом.
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