Репортаж с перерывами на прилеты — реалии боев на Бахмутском направлении

Среди сил обороны на Бахмутском направлении в боях принимают участие подразделения пограничников. Основная задача — обезвредить как можно большее количество вражеской пехоты. Защитники используют дроны, автоматические гранатометы, минометы, СПГ. Аэроразведка помогает корректировать огонь.

Сейчас уходим на позиции, откуда работает автоматический гранатомет пограничников. Как туда попасть — процедура непростая, ведь машина проехать не может, потому что попадет под обстрел. Приходится идти больше километра пешком.

Идут не с пустыми руками, нужно дотянуть БК до позиции. Кроме того, сопровождают постоянные артиллерийские обстрелы, поэтому задача непростая.

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Хорошо попал! Повтори еще десятку, снова десятку туда. Давай, там еще, еще один двигается, — дает наводки по рации корректировщик огня, который следит за позициями по камере дрона.

Спрашиваем у ребят, как давно они работают вместе, но Грады прерывают интервью, и ребята бегут в укрытие из земляной насыпи. Грады утихли, и бойцы предпринимают вторую попытку дать интервью.

Ребята не теряют позитива и рассказывают, улыбаясь, что хоть россияне и треплют им нервы постоянными обстрелами, у них все идет по плану.

Гранатометчики заезжают на передовые позиции на несколько дней, соответственно, живут и ночуют в посадке. Сейчас посмотрим, что внутри их укрытия. Оно небольшое, но достаточное для нескольких людей на случай обстрела.

Утром ребята варят кофе в полевых условиях. Бодрость им сейчас нужна как никогда, ведь защищать нашу страну — это очень ответственное и достойное занятие, которым они занимаются по собственному желанию, с честью и гордостью.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как изменилось поведение россиян под Бахмутом.

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