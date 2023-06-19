Пушечным мясом уже не забрасывают: как именно изменилось поведение россиян под Бахмутом

Нам с тобой остается только гадать, началось ли долгожданное контрнаступление 2023. Несмотря на это, уже есть информация про первые освобожденные города и села: полный перечень в другом нашем материале.
А какая ситуация на Бахмутском направлении, в эфире телемарафона Єдині новини рассказал пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников.
Согласно отчету Британской разведки? в наступательных операциях Украина добилась незначительных успехов.
Эти незначительные успехи — тяжелый труд, политый кровью наших собратьев, — прокомментировал Олег Калашников.
Эти незначительные успехи — тяжелый труд, политый кровью наших собратьев, — прокомментировал Олег Калашников.
— На Бахмутском направлении мы просто выжимаем врага с позиций, за день можем пройти 200-300 метров. Были случаи, когда мы двигались больше километра.
Однако враг находится в обороне, так что нам не так просто вытеснять его, — добавляет Калашников. Мы бережем своих людей, потому продвигаемся постепенно. Однако все же освобождаем территории.
Во время ротации командование РФ решило, что Бахмут уже взят, а потому они могут продержаться в обороне, а украинцы не будут наступать. Однако они ошиблись. Благодаря тому что враг убрал резерв, нашим военным удалось продвинуться вперед.
Фото: Генеральный штаб ВСУ
Они увидели, что на деле не совсем все так, как они думали. Так что противник усилил правый и левый фланги, где у нас есть успехи, — сказал пресс-офицер 26 артиллерийской бригады.
Они увидели, что на деле не совсем все так, как они думали. Так что противник усилил правый и левый фланги, где у нас есть успехи, — сказал пресс-офицер 26 артиллерийской бригады.
Также Калашников добавил, что на некоторых позициях они тоже пытаются нас контратаковать, чтобы остановить продвижение.
— Сам враг несколько иной, чем был раньше. Теперь россияне не используют тактику пушечного мяса, а вместо “вагнеровцев” на позиции вышли ВДВшники.
Те работают осторожнее и пытаются атаковать нас маленькими группами. В этом случае они действуют более профессионально, обученно и по военному.
Те работают осторожнее и пытаются атаковать нас маленькими группами. В этом случае они действуют более профессионально, обученно и по военному.
Пытаются не попадать слишком под наш огонь. Но любая атака — это взятие инициативы в свои руки. Тот, кто владеет инициативой, диктует тактику на поле боя, — объяснил Олег Калашников.
— Хоть враг пытается перехватить инициативу, однако это ему не удается, он все же находится в обороне. Там точно не знают, где и как именно мы будем наступать или давить. Поэтому есть неуверенность, где привлечь резервы.
Если весной враг беспощадно обстреливал Бахмутское направление, сейчас, по словам пресс-офицера, у него наблюдается большая штатная нехватка, особенно бронированной техники.
Что касается артиллерии, то ее тоже стало меньше. Так случилось, потому что им пришлось бросать артиллерийские подразделения на другие направления нашего фронта. А фронт у нас достаточно большой.
Что касается артиллерии, то ее тоже стало меньше. Так случилось, потому что им пришлось бросать артиллерийские подразделения на другие направления нашего фронта. А фронт у нас достаточно большой.
Эксперт говорит, что уже нет столь интенсивного артиллерийского огня, который наблюдали раньше. Преимущественно сейчас враг использует авиационную составляющую.
Основное преимущество украинских военных в том, что мы действуем очень профессионально, осторожно, бережем наших ребят, — резюмирует Олег Калашников.
Тем временем украинцы уже овладели новой западной техникой. О работе наших защитников на экипажах HIMARS читай в материале.
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