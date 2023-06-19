Пушечным мясом уже не забрасывают: как именно изменилось поведение россиян под Бахмутом

Нам с тобой остается только гадать, началось ли долгожданное контрнаступление 2023. Несмотря на это, уже есть информация про первые освобожденные города и села: полный перечень в другом нашем материале.

А какая ситуация на Бахмутском направлении, в эфире телемарафона Єдині новини рассказал пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников.

Незначительные успехи? Реакция на отчет Британской разведки

Согласно отчету Британской разведки? в наступательных операциях Украина добилась незначительных успехов.

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Эти незначительные успехи — тяжелый труд, политый кровью наших собратьев, — прокомментировал Олег Калашников.

— На Бахмутском направлении мы просто выжимаем врага с позиций, за день можем пройти 200-300 метров. Были случаи, когда мы двигались больше километра.

Однако враг находится в обороне, так что нам не так просто вытеснять его, — добавляет Калашников. Мы бережем своих людей, потому продвигаемся постепенно. Однако все же освобождаем территории.

Враг несколько другой: изменения на Бахмутском направлении

Во время ротации командование РФ решило, что Бахмут уже взят, а потому они могут продержаться в обороне, а украинцы не будут наступать. Однако они ошиблись. Благодаря тому что враг убрал резерв, нашим военным удалось продвинуться вперед.

Они увидели, что на деле не совсем все так, как они думали. Так что противник усилил правый и левый фланги, где у нас есть успехи, — сказал пресс-офицер 26 артиллерийской бригады.

Также Калашников добавил, что на некоторых позициях они тоже пытаются нас контратаковать, чтобы остановить продвижение.

Бои за Бахмут: последние новости и кто на позициях врагов сейчас

— Сам враг несколько иной, чем был раньше. Теперь россияне не используют тактику пушечного мяса, а вместо “вагнеровцев” на позиции вышли ВДВшники.

Те работают осторожнее и пытаются атаковать нас маленькими группами. В этом случае они действуют более профессионально, обученно и по военному.

Пытаются не попадать слишком под наш огонь. Но любая атака — это взятие инициативы в свои руки. Тот, кто владеет инициативой, диктует тактику на поле боя, — объяснил Олег Калашников.

— Хоть враг пытается перехватить инициативу, однако это ему не удается, он все же находится в обороне. Там точно не знают, где и как именно мы будем наступать или давить. Поэтому есть неуверенность, где привлечь резервы.

Вооружение врага под Бахмутом

Если весной враг беспощадно обстреливал Бахмутское направление, сейчас, по словам пресс-офицера, у него наблюдается большая штатная нехватка, особенно бронированной техники.

Что касается артиллерии, то ее тоже стало меньше. Так случилось, потому что им пришлось бросать артиллерийские подразделения на другие направления нашего фронта. А фронт у нас достаточно большой.

Эксперт говорит, что уже нет столь интенсивного артиллерийского огня, который наблюдали раньше. Преимущественно сейчас враг использует авиационную составляющую.

Основное преимущество украинских военных в том, что мы действуем очень профессионально, осторожно, бережем наших ребят, — резюмирует Олег Калашников.

Тем временем украинцы уже овладели новой западной техникой. О работе наших защитников на экипажах HIMARS читай в материале.

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