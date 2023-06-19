Сокрушительные удары от нашей авиации и освобождение Пятихаток! Карта боевых действий в Украине 19 июня в режиме онлайн

Все украинцы ждут того момента, когда на карте боевых действий не останется оккупированных территорий. Для этого наши военные ежедневно прилагают титанические усилия и рискуют своей жизнью.
Аналитики и разведки разных стран говорят об успехах наших военных и прогнозируют дальнейшие операции. Но мы не можем ничего утверждать, пока не дождемся официального подтверждения от Минобороны. А там просят соблюдать информационную тишину. Впрочем, позитивные новости касательно контрнаступления уже есть.
А пока мы ждем позитивных новостей, предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северу от Сватового и к югу от Кременной. Российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.
Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на административной границе между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар ракетами и иранскими ударными БПЛА Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки противник нанес 59 авиационных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности, дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов и школа.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Пятихатки Запорожской области освобождены!
В общей сложности за две недели ВСУ освободили восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях: Новодаровку, Левадное, Сторожево, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.
На Таврийском направлении украинские военные продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь — 113 км. кв.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника и поражен один зенитно-ракетный комплекс врага. Также наши защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52, три иранских ударных БпЛА типа Shahed и семь разведывательных БпЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, четыре зенитно-ракетных комплекса, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника и два склада боеприпасов.
Россияне атакуют не только позиции наших военных на фронте, но и мирные города Украины. Ранее мы рассказывали, как враг запускает дроны Shahed по Украине и почему иногда бывает странная воздушная тревога.
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