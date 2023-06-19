Сокрушительные удары от нашей авиации и освобождение Пятихаток! Карта боевых действий в Украине 19 июня в режиме онлайн

Все украинцы ждут того момента, когда на карте боевых действий не останется оккупированных территорий. Для этого наши военные ежедневно прилагают титанические усилия и рискуют своей жизнью.

Аналитики и разведки разных стран говорят об успехах наших военных и прогнозируют дальнейшие операции. Но мы не можем ничего утверждать, пока не дождемся официального подтверждения от Минобороны. А там просят соблюдать информационную тишину. Впрочем, позитивные новости касательно контрнаступления уже есть.

А пока мы ждем позитивных новостей, предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северу от Сватового и к югу от Кременной. Российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на административной границе между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 19 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар ракетами и иранскими ударными БПЛА Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 59 авиационных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности, дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов и школа.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Пятихатки Запорожской области освобождены!

В общей сложности за две недели ВСУ освободили восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях: Новодаровку, Левадное, Сторожево, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

На Таврийском направлении украинские военные продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь — 113 км. кв.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационных ударов по населенным пунктам Огурцово, Бударки и Веселое Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Сытное, Порохонь, Рожковичи, Товстодубово, Бачевск, Приволье, Строительное, Белокопытово, Новые Вырки, Ворожба, Белополье, Екатериновка, Обода, Писаревка, Запсилья, Степное, Искрисковщина, Гирине, Бахмач, Поповка, Локня, Мирополье, Степок Сумской области, а также Большая Писаревка, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрелка, Лукьянцы, Волчанские Хутора в Харьковской области.

направлениях противник в течение суток нанес авиационных ударов по населенным пунктам Огурцово, Бударки и Веселое Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Сытное, Порохонь, Рожковичи, Товстодубово, Бачевск, Приволье, Строительное, Белокопытово, Новые Вырки, Ворожба, Белополье, Екатериновка, Обода, Писаревка, Запсилья, Степное, Искрисковщина, Гирине, Бахмач, Поповка, Локня, Мирополье, Степок Сумской области, а также Большая Писаревка, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрелка, Лукьянцы, Волчанские Хутора в Харьковской области. На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Кисловке Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Кисловке Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Спорного, успеха не имел. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской области и Озерное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка и Спорное в Донецкой области.

направлении враг проводил наступательные действия в направлении Спорного, успеха не имел. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской области и Озерное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка и Спорное в Донецкой области. На Бахмутском направлении противник проводил безрезультатные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ивановское, Северное, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Северное Донецкой области.

направлении противник проводил безрезультатные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ивановское, Северное, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар возле города Авдеевка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное Донецкой области.

направлении противник нанес авиационный удар возле города Авдеевка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар. В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Ильинка Донецкой области.

направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар. В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Ильинка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Благодатного, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка Донецкой области.

направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Благодатного, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Макаровки Донецкой области; Левадного, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Макаровка Донецкой области; Зеленое Поле, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Орехов, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новодмитровка, Гавриловка, Качкаровка, Берислав, Томарино, Веселое, Казацкое, Бургунка, Веревка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис, Софиевка, Миролюбовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника и поражен один зенитно-ракетный комплекс врага. Также наши защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52, три иранских ударных БпЛА типа Shahed и семь разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, четыре зенитно-ракетных комплекса, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника и два склада боеприпасов.

Россияне атакуют не только позиции наших военных на фронте, но и мирные города Украины. Ранее мы рассказывали, как враг запускает дроны Shahed по Украине и почему иногда бывает странная воздушная тревога.

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