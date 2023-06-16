Как запускают шахеды по Украине? Юрий Игнат подробно рассказал о причинах странных тревог

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал Вадиму Карпьяку в телемарафоне о причинах странных тревог по всей стране.

Объяснил, почему сигналы тревоги раздаются так часто и чем и откуда атакует враг. Читай, как запускают шахеды по Украине и почему тревоги бывают странными.

Как запускают шахеды по Украине и почему тревоги бывают странными

Серия кратковременных тревог в городах свидетельствует, что воздушные силы пытаются вычислить, где летит вражеский шахед. Он летит очень низко и может быть не один. Они медленно появляются на радарах.

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Враг пытается держать нас в напряжении, поэтому часто запускает дроны, хотя их количество по сравнению с маем существенно уменьшилось. Каждую ночь идет боевая работа в разных регионах Украины.

Враг постоянно проводит воздушную разведку, она очень нужна, когда идут активные боевые действия, наступательные, поэтому противнику они очень нужны, — говорит Юрий Игнат.

Большинство людей, которые следят за тревогами, берут информацию из мониторинговых каналов. Все это неофициальная информация. Воздушные силы также начали предоставлять такую информацию, чтобы украинцы избегали фейков и заранее готовились к тревогам.

Лучше узнавать официальную информацию в нашем Telegram-канале (Воздушные Силы ВС Украины — ред.), а также в утвержденных приложениях карты тревог, — сказал Юрий Игнат.

Кстати, следить за тревогами из проверенного источника ты можешь по этой ссылке. Сохрани ее для быстрого доступа.

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Вчера состоялось очередное заседание Ramstein, после которого министр обороны оптимистично сообщил, что воздушная коалиция двигается вперед. Есть решение, что в июле начнут обучение украинские пилоты на F-16.

Воздушная коалиция уже создана, есть страны, которые заявили о лидерстве — Дания и Нидерланды. Они будут учить наших пилотов, — рассказал Юрий Игнат.

Пока официально подтвердить обучение украинских пилотов на F-16 сейчас нельзя. Все делается для того, чтобы украинские военные как можно скорее прошли переобучение на новый тип самолетов.

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