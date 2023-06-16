Как запускают шахеды по Украине? Юрий Игнат подробно рассказал о причинах странных тревог

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал Вадиму Карпьяку в телемарафоне о причинах странных тревог по всей стране.
Объяснил, почему сигналы тревоги раздаются так часто и чем и откуда атакует враг. Читай, как запускают шахеды по Украине и почему тревоги бывают странными.
Серия кратковременных тревог в городах свидетельствует, что воздушные силы пытаются вычислить, где летит вражеский шахед. Он летит очень низко и может быть не один. Они медленно появляются на радарах.
Враг пытается держать нас в напряжении, поэтому часто запускает дроны, хотя их количество по сравнению с маем существенно уменьшилось. Каждую ночь идет боевая работа в разных регионах Украины.
Враг постоянно проводит воздушную разведку, она очень нужна, когда идут активные боевые действия, наступательные, поэтому противнику они очень нужны, — говорит Юрий Игнат.
Враг постоянно проводит воздушную разведку, она очень нужна, когда идут активные боевые действия, наступательные, поэтому противнику они очень нужны, — говорит Юрий Игнат.
Большинство людей, которые следят за тревогами, берут информацию из мониторинговых каналов. Все это неофициальная информация. Воздушные силы также начали предоставлять такую информацию, чтобы украинцы избегали фейков и заранее готовились к тревогам.
Лучше узнавать официальную информацию в нашем Telegram-канале (Воздушные Силы ВС Украины — ред.), а также в утвержденных приложениях карты тревог, — сказал Юрий Игнат.
Лучше узнавать официальную информацию в нашем Telegram-канале (Воздушные Силы ВС Украины — ред.), а также в утвержденных приложениях карты тревог, — сказал Юрий Игнат.
Кстати, следить за тревогами из проверенного источника ты можешь по этой ссылке. Сохрани ее для быстрого доступа.
Вчера состоялось очередное заседание Ramstein, после которого министр обороны оптимистично сообщил, что воздушная коалиция двигается вперед. Есть решение, что в июле начнут обучение украинские пилоты на F-16.
Воздушная коалиция уже создана, есть страны, которые заявили о лидерстве — Дания и Нидерланды. Они будут учить наших пилотов, — рассказал Юрий Игнат.
Воздушная коалиция уже создана, есть страны, которые заявили о лидерстве — Дания и Нидерланды. Они будут учить наших пилотов, — рассказал Юрий Игнат.
Пока официально подтвердить обучение украинских пилотов на F-16 сейчас нельзя. Все делается для того, чтобы украинские военные как можно скорее прошли переобучение на новый тип самолетов.
Ранее мы рассказывали, как ВСУ освободили Сторожевое и Новодаровку.
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