Украина

Дом за домом вытесняли врага! Подробности ожесточенных боев за освобождение Сторожевого и Новодаровки

Кристина Величанская 13 июня 2023, 12:00

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Дом за домом вытесняли врага! Подробности ожесточенных боев за освобождение Сторожевого и Новодаровки
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Останні новини з Херсону: росіяни намагаються добити місто
Россияне добивают город и стреляют в спины людей. Последние новости из Херсона и области
Карта бойових дій в Україні
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