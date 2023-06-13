Дом за домом вытесняли врага! Подробности ожесточенных боев за освобождение Сторожевого и Новодаровки

Украинские военные официально освободили еще два населенных пункта на Юге — село Сторожевое Донецкой области и Новодаровку в Запорожской области.

Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны таврического направления. Узнай подробности контрнаступления ВСУ об ожесточенных боях.

Контрнаступление ВСУ: подробности ожесточенных боев за Сторожевое

Идут ожесточенные бои на всех направлениях фронта. Враг пытается удержать оборону. За последние несколько суток стало официально известно о семи населенных пунктах, освобожденных от российской оккупации.

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Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты спешат вывесить украинский флаг в еще одном освобожденном селе Донецкой области. Оно было под оккупацией с марта 2022 года. Штурм одесские морпехи начали в пять утра.

Поначалу враг пытался остановить наступление ВСУ артиллерией, инициативу удалось перехватить. А потом дом за домом начали освобождать село. Бой был ожесточенным, во время зачистки населенного пункта украинские воины уничтожили полсотни оккупантов и четыре россиянина были взяты в плен.

Россияне, убегая, бросали боевую технику, пехотинец показывает Урал, заполненный боеприпасами.

Из села сразу же эвакуировали семерых гражданских, которые попросили о помощи. Еще двое местных после освобождения решили остаться.

Тем временем становится известно, что врага выгнали из села Нескучное. Это было долгое сражение, мужество нашей пехоты — залог успеха, равно как и бронетехника, которая поступает от наших партнеров.

Под украинским контролем уже Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Новодаровка, Лобковое, Левадное.

Российские войска обороняются, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинских подразделений. Точатся тяжелые бои, военные просят соблюдать информационную тишину, чтобы противник не знал, откуда его ждет следующий удар.

Ранее мы рассказывали о перечне освобожденных территорий за последнюю неделю.

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