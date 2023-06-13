Хату за хатою витісняли ворога! Подробиці запеклих боїв за звільнення Сторожового та Новодарівки

Українські військові офіційно звільнили ще два населені пункти на Півдні — село Сторожеве на Донеччині та Новодарівку в Запорізькій області.

Про це повідомили в Об’єднаному прес-центрі Сил оборони таврійського напрямку. Дізнайся подробиці контрнаступу ЗСУ про запеклі бої.

Контрнаступ ЗСУ: подробиці запеклих боїв за Сторожеве

Точаться запеклі бої на всіх напрямках фронту. Ворог намагається втримати оборону. За останні кілька діб офіційно відомо про сім населених пунктів, звільнених від російської окупації.

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Воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти поспішають вивісити український стяг у ще одному звільненому селі на Донеччині. Воно було під окупацією з березня 2022 року. Штурм одеські морпіхи почали о п’ятій ранку.

Спочатку ворог намагався припинити наступ ЗСУ артилерією, ініціативу вдалося перехопити. А потім хату за хатою почали звільняти село. Бій був запеклий, під час зачистки населеного пункту українські воїни знищили півсотні окупантів і чотирьох росіян було взято в полон.

Росіяни, тікаючи, залишали бойову техніку, піхотинець показує Урал, який був заповнений боєприпасами.

З села відразу евакуювали сімох цивільних, які попросили про допомогу. Ще двоє місцевих після звільнення вирішили залишитись.

Тим часом стає відомо, що ворога вигнали з села Нескучне. Це був тривалий бій, мужність нашої піхоти — запорука успіху, так само, як і бронетехніка, яка надходить від наших партнерів.

Під українським контролем уже Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Новодарівка, Лобкове, Левадне.

Російські війська обороняються, щоб не допустити подальшого просування українських підрозділів. Точаться важкі бої, військові просять дотримуватися інформаційної тиші, аби противник не знав, звідки його чекає наступний удар.

Раніше ми розповідали про перелік звільнених територій за останній тиждень.

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