Российский Аллигатор больше не летает: карта боевых действий в Украине 13 июня в режиме онлайн

Мир долго ждал изменений на карте боевых действий, пока украинские защитники упорно работали над их реализацией.

Но пока кто-то радуется отвоеванным землям, оккупанты продолжают использовать тактику террора и после подрыва Каховской ГЭС начали минировать химзавод в Крыму.

Поэтому у украинцев только один выход — поддерживать ВСУ, которые делают все для скорейшего освобождения всех украинских территорий.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска 10 и 11 июня провели контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта и отвоевали территории.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес два ракетных удара крылатыми ракетами морского базирования Калибр по жилым домам Харьковской области.

Кроме того, нанес 17 авиационных ударов и совершил около 22 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Потерпела разрушение гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченкового в Харьковской области уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области три управляемых авиабомба, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение прошедших суток произошло 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение прошедших суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Хотиевка Черниговской области, Середина-Буда, Сопыч, Заруцкое, Горки Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огурцово, Гатище, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Милового и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ямполь, Спорное и Веселое Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Пивденное, Сухая Балка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиационных ударов в районах Старомихайловки и Красногоровки. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка, Времевка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов. Среди них — Времовка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Жеребянки, Лобковое, Каменское Запорожской области, Новоберислав, Веселое, Казацкое, Чернобаевка, Берегово, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В то же время российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в населенном пункте Мостики Луганской области, на территории местной школы, захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 100 оккупантов.

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях российских оккупационных войск, все чаще самовольно покидающих боевые позиции.

Также отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, обещанных оккупантам российским военным руководством.

В затопленной Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты разрешают эвакуацию граждан Украины только после получения взятки. При этом уничтожают паспорта и свидетельства рождения и другие документы украинского образца. Местных жителей переселяют во временно оккупированный украинский Крым и Краснодар РФ.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, наши защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии в течение прошедших суток поразили три пункта управления, два зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и три его артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Но чтобы прекратить российский террор населения Украины, ВСУ отвоевывают родные земли. Читай, какие населенные пункты украинские защитники освободили во время летнего контрнаступления.

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