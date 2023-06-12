Война в Украине

Три управляемые бомбы по городу! Российские оккупанты обстреляли Орехов 12 июня — последствия

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 июня 2023, 17:39
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