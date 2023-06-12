Три управляемые бомбы по городу! Российские оккупанты обстреляли Орехов 12 июня — последствия

Российским оккупантам всегда мало горя, которое они приносят ежедневно, поэтому они продолжают поддерживать репутацию террористов постоянными обстрелами.

Сегодня, 12 июня, россияне ударили тремя управляемыми ракетами по прифронтовому Орехову.

По данным главы Запорожской ОГА Юрия Малашко, снаряды попали по территории города и разрушили частные дома и коммуникации.

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К сожалению, в результате российской атаки погиб 48-летний мужчина. Также есть один раненый — 32-летний мужчина уже доставлен в медучреждение.

Враг ответит за каждую сломанную украинскую судьбу! — добавил Юрий Малашко.

Но чтобы прекратить российский террор населения Украины, ВСУ отвоевывают родные земли. Читай, какие населенные пункты украинские защитники освободили во время летнего контрнаступления.

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Фото: Юрий Малашко / Telegram