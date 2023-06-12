Заминировали химзавод в Крыму! В ГУР предупредили о новой вероятной техногенной катастрофе, которую готовит Россия

Российские военные ведут войну против Украины, нарушая все нормы гуманитарного права, они совершают одно военное преступление за другим. Россия наносит ущерб мирным жителям и нашей природе.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС вызвал немало экологических проблем. Но, похоже, это не единственная техногенная катастрофа, которую хотят совершить россияне.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили о вероятной техногенной катастрофе во временно оккупированном Крыму.

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Россия планирует техногенную катастрофу на заводе Крымский титан

По информации разведки, во временно оккупированном Армянске, что на севере Крымского полуострова, россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население.

Враг устроил теракт на Каховской ГЭС, следствием которого стало отсутствие воды в Северокрымском канале. Так что процессы производства на заводе Крымский титан в Армянске нарушены до критического уровня.

В ГУР МО говорят, что возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. Поэтому на территории временно оккупированного Армянска циркулирует информация о возможной остановке Крымского титана.

Также есть информация, что инженерные подразделения оккупационной армии России на протяжении последних нескольких дней минируют цехи предприятия, которые еще продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.

— Теракт на предприятии Крымский титан, к которому готовятся российские захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасающую своими последствиями.

На холодильном оборудовании Крымского титана используется около 200 тонн технологического аммиака.

В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса. Под угрозой, прежде всего, окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области, — информируют в ГУР.

От Каховского водохранилища зависел уровень воды в охлаждающем пруду ЗАЭС. Ранее мы рассказывали, может ли произойти авария на ЗАЭС по причине подрыва Каховской ГЭС.

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