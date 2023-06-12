Замінували хімзвод у Криму! У ГУР попередили про нову ймовірну техногенну катастрофу, яку готує Росія

Російські військові ведуть війну проти України, порушуючи всі норми гуманітарного права, вони скоюють один воєнний злочин за іншим. Росія завдає шкоди мирним мешканцям та нашій природі. Підрив дамби Каховської ГЕС спричинив чимало екологічних проблем. Але, схоже, це не єдина техногенна катастрофа, яку хочуть зробити росіяни.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили про ймовірну техногенну катастрофу у тимчасово окупованому Криму.

Росія планує техногенну катастрофу на заводі Кримський титан

За інформацією розвідки, у тимчасово окупованому Армянську, що на півночі Кримського півострова, росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.

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Ворог влаштував теракт на Каховській ГЕС, наслідком якого стала відсутність води у Північнокримському каналі. Тож процеси виробництва на заводі Кримський титан в Армянську порушені до критичного рівня.

У ГУР МО кажуть, що відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. Тому на території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку Кримського титану.

Також є інформація, що інженерні підрозділи окупаційної армії Росії впродовж останніх кількох днів мінують цехи підприємства, які ще продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території.

— Теракт на підприємстві Кримський титан, до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками.

На холодильному обладнанні Кримського титану використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.

У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини, — інформують в ГУР.

Від Каховського водосховища залежав рівень води в охолоджувальному ставку ЗАЕС. Раніше ми розповідали, чи може статися аварія на ЗАЕС унаслідок підриву Каховської ГЕС.

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