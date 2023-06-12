Три керовані бомби по місту! Російські окупанти обстріляли Оріхів 12 червня — наслідки

Російським окупантам завжди мало горя, яке вони приносять щоденно, тому вони продовжують підтримувати репутацію терористів постійними обстрілами.

Сьогодні, 12 червня, росіяни вдарили трьома керованими ракетами по прифронтовому Оріхову.

За даними голови Запорізької ОДА Юрія Малашко, снаряди поцілили по території міста та зруйнували приватні будинки й комунікації.

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На жаль, внаслідок російської атаки загинув 48-річний чоловік. Також є один поранений — 32-річного чоловіка вже доставили до медустанови.

Ворог відповість за кожну зламану українську долю! — додав Юрій Малашко.

Та щоб припинити російський терор населення України, ЗСУ відвойовують рідні землі. Читай, які населені пункти українські захисники звільнили під час літнього контрнаступу.

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Фото: Юрій Малашко / Telegram