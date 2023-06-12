Війна в Україні

Три керовані бомби по місту! Російські окупанти обстріляли Оріхів 12 червня — наслідки

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Червня 2023, 17:39
Оріхів

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