Первые страшные цифры: в МВД назвали количество жертв от взрыва Каховской ГЭС

Россияне каждый день обстреливают Украину и забирают жизни невинных, но этого им оказалось недостаточно. Оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, последствия этой катастрофы сложно даже осознать. Большая вода уничтожила не только имущество, но и забрала жизни украинцев.

В МВД Украины рассказали, о каком количестве погибших известно после подрыва Каховской ГЭС.

Сколько погибших в Украине в результате подрыва Каховской ГЭС

Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что в результате подтопления из-за подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС погибли десять человек: восемь — в Херсонской области и двое — в Николаевской области.

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42 человека, в том числе семеро детей, считаются пропавшими без вести, — сообщил он.

Также он добавил, что поступает информация о погибших на оккупированной территории на левом берегу.

— Вчера при попытке перебраться на правый берег наших граждан обстреляли, три человека погибли, несколько ранены. Мы отслеживаем эту информацию. Как только получим подтвержденную информацию о погибших или раненых, которые оставались на островах или на левом берегу, мы эту информацию официально обнародуем, — подчеркнул министр.

Россияне обстреливают украинцев после того, как повлекли за собой большую техногенную катастрофу и не дают спасти жизнь. Российские военные обстреляли эвакуационную лодку в Херсонской области. Узнай больше по ссылке.

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Фото: МВД Украины