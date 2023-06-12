Перші страшні цифри: у МВС назвали кількість жертв від підриву Каховської ГЕС

Росіяни щодня обстрілюють Україну та забирають життя невинних, але цього росіянам виявилося недостатньо. Окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, наслідки цієї катастрофи складно навіть усвідомити. Велика вода знищила не лише майно, а й забрала життя українців.

В МВС України розповіли, про яку кількість загиблих відомо після підриву Каховської ГЕС.

Скільки загиблих в Україні внаслідок підриву Каховської ГЕС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що унаслідок підтоплення через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС загинули десять осіб: вісім — у Херсонській області та дві людини — у Миколаївській області.

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42 людини, зокрема семеро дітей, вважаються зниклими безвісти, — повідомив він.

Також він додав, що надходить інформація про загиблих на окупованій території на лівому березі.

— Учора під час спроби перебратися на правий берег наших громадян обстріляли, троє людей загинуло, кількох поранено. Ми відстежуємо цю інформацію. Щойно отримаємо підтверджену інформацію про загиблих або поранених, які залишалися на островах або на лівому березі, ми цю інформацію офіційно оприлюднимо, — наголосив міністр.

Росіяни обстрілюють українців після того, як спричинили велику техногенну катастрофу та не дають врятувати життя. Російські військові обстріляли евакуаційний човен на Херсонщині. Дізнайся більше за посиланням.

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Фото: МВС України