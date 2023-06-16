Як запускають шахеди по Україні? Юрій Ігнат детально розповів про причини дивних тривог

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів Вадиму Карп’яку про причини дивних тривог по всій країні.

Пояснив, чому сигнали тривоги лунають так часто та чим і звідки атакує ворог. Читай, як запускають шахеди по України та чому тривоги бувають дивні.

Як запускають шахеди по Україні та чому тривоги бувають дивні

Серія короткотривалих тривог у містах свідчить про те, що Повітряні сили намагаються вирахувати, де летить ворожий шахед. Він летить дуже низько, і може бути не один. Вони повільно з’являються на радарах.

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Ворог намагається тримати нас у напрузі, тому часто запускає дрони, хоча їхня кількість у порівнянні з травнем суттєво зменшилася. Щоночі йде бойова робота в різних регіонах України.

Ворог постійно проводить повітряну розвідку, вона дуже потрібна, коли йдуть активні бойові дії, наступальні, — каже Юрій Ігнат.

Більшість людей, які слідкують за тривогами, беруть інформацію з моніторингових каналів. Все це є неофіційною інформацією. Повітряні сили також почали надавати таку інформацію, щоб українці уникали фейків та завчасно готувалися до тривог.

Найкраще дізнаватися офіційну інформацію в нашому Telegram-каналі (Повітряні Сили ЗС України — ред.), а також у затверджених додатках карти тривог, — сказав Юрій Ігнат.

До речі, слідкувати за тривогами з перевіреного джерела ти можеш за цим посиланням. Збережи його собі для швидкого доступу.

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Вчора відбулося чергове засідання Ramstein, після якого міністр оборони оптимістично повідомив про те, що повітряна коаліція рухається вперед. Є рішення, що в липні почнуть навчання українські пілоти на F-16.

Повітряна коаліція вже створена, є країни, які заявили про лідерство — Данія та Нідерланди. Вони будуть навчати наших пілотів, — розповів Юрій Ігнат.

Поки що офіційно підтвердити навчання українських пілотів на F-16 зараз не можна. Усе робиться для того, щоб українські військові якомога швидше пройшли перенавчання на новий тип літаків.

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