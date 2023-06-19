Нищівні удари від нашої авіації та звільнення П’ятихаток! Карта бойових дій в Україні 19 червня в режимі онлайн

Усі українці чекають того моменту, коли на карті бойових дій не залишиться окупованих територій. Для цього наші військові щодня докладають титанічних зусиль та ризикують своїм життям.
Аналітики та розвідки різних країн говорять про успіхи наших військових та прогнозують подальші операції. Але ми не можемо нічого стверджувати, поки не дочекаємося офіційного підтвердження від Міноборони. А там просять дотримуватися інформаційної тиші.
Тож поки ми чекаємо позитивних новин, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної. Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
А українські війська продовжували контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару ракетами та іранськими ударними БпЛА Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що П’ятихатки Запорізької області звільнено!
Загалом за два тижні ЗСУ звільнили вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки.
На Таврійському напрямку українські військові просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа – 113 км кв.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено один зенітно-ракетний комплекс ворога. Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, три іранських ударних БпЛА типу Shahed та сім розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, чотири зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два склади боєприпасів.
Росіяни атакують не лише позиції наших військових на фронті, а й мирні міста України. Раніше ми розповідали, як ворог запускає дрони Shahed по Україні та чому інколи буває дивна повітряна тривога.
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