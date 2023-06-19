Нищівні удари від нашої авіації та звільнення П’ятихаток! Карта бойових дій в Україні 19 червня в режимі онлайн

Усі українці чекають того моменту, коли на карті бойових дій не залишиться окупованих територій. Для цього наші військові щодня докладають титанічних зусиль та ризикують своїм життям.

Аналітики та розвідки різних країн говорять про успіхи наших військових та прогнозують подальші операції. Але ми не можемо нічого стверджувати, поки не дочекаємося офіційного підтвердження від Міноборони. А там просять дотримуватися інформаційної тиші.

Тож поки ми чекаємо позитивних новин, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної. Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

А українські війська продовжували контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару ракетами та іранськими ударними БпЛА Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що П’ятихатки Запорізької області звільнено!

Загалом за два тижні ЗСУ звільнили вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки.

На Таврійському напрямку українські військові просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа – 113 км кв.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки та Веселе Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Ситне, Порохонь, Рожковичі, Товстодубове, Бачівськ, Привілля, Будівельне, Білокопитове, Нові Вирки, Ворожба, Білопілля, Катеринівка, Ободи, Писарівка, Запсілля, Степне, Іскрисківщина, Гиріне, Попівка, Кіндратівка, Степне, Писарівка, Басівка, Локня, Миропілля, Степок Сумської області, а також Велика Писарівка, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Кислівці Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Спірного, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка Луганської області та Озерне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник проводив безрезультатні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Іванівське, Північне, Біла Гора та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару біля міста Авдіївка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару. Водночас здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Іллінка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки Донецької області; Левадного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Макарівка Донецької області; Зелене Поле, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Качкарівка, Берислав, Томарине, Веселе, Козацьке, Бургунка, Вірівка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка, Миролюбівка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено один зенітно-ракетний комплекс ворога. Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, три іранських ударних БпЛА типу Shahed та сім розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, чотири зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два склади боєприпасів.

Росіяни атакують не лише позиції наших військових на фронті, а й мирні міста України. Раніше ми розповідали, як ворог запускає дрони Shahed по Україні та чому інколи буває дивна повітряна тривога.

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