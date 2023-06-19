Гарматним м’ясом більше не закидають: як саме змінилась поведінка росіян під Бахмутом

Нам із тобою лишається тільки ворожити, чи почався довгоочікуваний контрнаступ 2023. Попри це, вже є інформація про перші звільнені селища та міста: повний перелік в іншому нашому матеріалі.
А якою є ситуація на Бахмутському напрямку, в ефірі телемарафону Єдині новини розповів пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.
За звітом Британської розвідки, у наступальних операціях Україна досягла незначних успіхів.
Ці незначні успіхи — важка праця, яка полита кров’ю наших побратимів, — прокоментував Олег Калашніков.
Ці незначні успіхи — важка праця, яка полита кров’ю наших побратимів, — прокоментував Олег Калашніков.
— На Бахмутському напрямку ми просто витискуємо ворога з позицій, за день можемо пройти 200-300 метрів. Були випадки, коли ми рухалися більше кілометра.
Однак ворог перебуває в обороні, тож нам не так просто витискувати їх, — додає Калашніков. Ми бережемо своїх людей, тому просуваємося поступово. Однак все ж звільнюємо території.
Під час ротації командування РФ вирішило, що Бахмут вже взято, тож вони можуть протриматися в обороні, а українці не будуть наступати. Однак вони помилилися. Завдяки тому, що прибрали резерви, нашим військовим вдалося просунутися вперед.
Фото: Генштаб ЗСУ
Вони побачили, що справа не зовсім така, як вони думали. Тож противник посилив правий та лівий фланг, де ми маємо успіхи, — сказав пресофіцер 26 артилерійської бригади.
Вони побачили, що справа не зовсім така, як вони думали. Тож противник посилив правий та лівий фланг, де ми маємо успіхи, — сказав пресофіцер 26 артилерійської бригади.
Також Калашніков додав, що на деяких позиціях вони теж намагаються нас контратакувати, щоб зупинити просування.
— Сам ворог дещо інший, ніж був до цього. Тепер вони не використовують тактику гарматного м’яса, а замість “вагнерівців” на позиції вийшли ВДВшники.
Ті працюють більш обережно і намагаються атакувати нас маленькими групами. В цьому випадку вони діють більш професійно, навчено та по-військовому.
Ті працюють більш обережно і намагаються атакувати нас маленькими групами. В цьому випадку вони діють більш професійно, навчено та по-військовому.
Намагаються не потрапляти занадто під наш вогонь. Та будь-яка атака — це взяття ініціативи у свої руки. Той, хто володіє ініціативою диктує тактику на полі бою — пояснив Олег Калашніков.
— Хоч ворог і намагається перехопити ініціативу, однак це не вдається, він все ж перебуває в обороні. Там достеменно не знають, де і як саме ми будемо наступати чи тиснути. Через це є невпевненість, де залучити резерви.
Якщо навесні ворог нещадно обстрілював Бахмутський напрямок, зараз, за словами пресофіцера, у нього спостерігається велика штатна нестача, особливо броньованої техніки.
Щодо артилерії, то її теж наразі поменшало. Так сталося, бо їм довелося кидати артилерійські підрозділи на інші напрямки нашого фронту. А фронт у нас досить великий.
Щодо артилерії, то її теж наразі поменшало. Так сталося, бо їм довелося кидати артилерійські підрозділи на інші напрямки нашого фронту. А фронт у нас досить великий.
Експерт каже, що вже немає такого інтенсивного артилерійського вогню, який спостерігали раніше. Здебільшого зараз ворог використовує авіаційну складову.
Основна перевага українських військових — ми діємо дуже професійно, обережно, бережемо наших хлопців, — резюмує Олег Калашніков.
Тим часом Українці вже опанували нову західну техніку. Про роботу наших захисників на екіпажах HIMARS читай у матеріалі.
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