Гарматним м’ясом більше не закидають: як саме змінилась поведінка росіян під Бахмутом

Нам із тобою лишається тільки ворожити, чи почався довгоочікуваний контрнаступ 2023. Попри це, вже є інформація про перші звільнені селища та міста: повний перелік в іншому нашому матеріалі.

А якою є ситуація на Бахмутському напрямку, в ефірі телемарафону Єдині новини розповів пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Незначні успіхи? Реакція на звіт Британської розвідки

За звітом Британської розвідки, у наступальних операціях Україна досягла незначних успіхів.

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Ці незначні успіхи — важка праця, яка полита кров’ю наших побратимів, — прокоментував Олег Калашніков.

— На Бахмутському напрямку ми просто витискуємо ворога з позицій, за день можемо пройти 200-300 метрів. Були випадки, коли ми рухалися більше кілометра.

Однак ворог перебуває в обороні, тож нам не так просто витискувати їх, — додає Калашніков. Ми бережемо своїх людей, тому просуваємося поступово. Однак все ж звільнюємо території.

Ворог дещо інший: зміни на Бахмутському напрямку

Під час ротації командування РФ вирішило, що Бахмут вже взято, тож вони можуть протриматися в обороні, а українці не будуть наступати. Однак вони помилилися. Завдяки тому, що прибрали резерви, нашим військовим вдалося просунутися вперед.

Вони побачили, що справа не зовсім така, як вони думали. Тож противник посилив правий та лівий фланг, де ми маємо успіхи, — сказав пресофіцер 26 артилерійської бригади.

Також Калашніков додав, що на деяких позиціях вони теж намагаються нас контратакувати, щоб зупинити просування.

Бої за Бахмут: останні новини та хто на позиціях ворогів зараз

— Сам ворог дещо інший, ніж був до цього. Тепер вони не використовують тактику гарматного м’яса, а замість “вагнерівців” на позиції вийшли ВДВшники.

Ті працюють більш обережно і намагаються атакувати нас маленькими групами. В цьому випадку вони діють більш професійно, навчено та по-військовому.

Намагаються не потрапляти занадто під наш вогонь. Та будь-яка атака — це взяття ініціативи у свої руки. Той, хто володіє ініціативою диктує тактику на полі бою — пояснив Олег Калашніков.

— Хоч ворог і намагається перехопити ініціативу, однак це не вдається, він все ж перебуває в обороні. Там достеменно не знають, де і як саме ми будемо наступати чи тиснути. Через це є невпевненість, де залучити резерви.

Озброєння ворога під Бахмутом

Якщо навесні ворог нещадно обстрілював Бахмутський напрямок, зараз, за словами пресофіцера, у нього спостерігається велика штатна нестача, особливо броньованої техніки.

Щодо артилерії, то її теж наразі поменшало. Так сталося, бо їм довелося кидати артилерійські підрозділи на інші напрямки нашого фронту. А фронт у нас досить великий.

Експерт каже, що вже немає такого інтенсивного артилерійського вогню, який спостерігали раніше. Здебільшого зараз ворог використовує авіаційну складову.

Основна перевага українських військових — ми діємо дуже професійно, обережно, бережемо наших хлопців, — резюмує Олег Калашніков.

Тим часом Українці вже опанували нову західну техніку. Про роботу наших захисників на екіпажах HIMARS читай у матеріалі.

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