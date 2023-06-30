Бої з професійною армією! Військовий про ситуацію на Таврійському напрямку та труднощі просування

Наші воїни мужньо тримають оборону на всіх напрямках та просуваються вперед на деяких з них. Нам усім кортить дізнатися більше подробиць з того, що відбувається на фронті.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Курбатов в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про ситуацію на Таврійському напрямку. За його словами, просуваючись уперед, воїни Таврійського напрямку впевнено продовжують знищувати ворога та вирівнюють фронт. Воїнам це вдається навіть попри те, що на цьому напрямку воює переважно професійна армія РФ, яка має більше досвіду бойових дій, ніж мобілізовані РФ чи члени ПВК Вагнера.

Яка ситуація на Таврійському напрямку

Курбатов каже, що на їхній ділянці фронту постійно працює артилерія, інтенсивність боїв дуже висока.

Зараз також дивляться

Коли дивитеся на звіт, звертайте увагу не лише на кількість знищеного особового складу, а й на артилерію та бронетехніку.

Інколи здається, що у нас немає великої кількості звільнених населених пунктів, але важливо, щоб серед них були так звані панівні висоти. Коли ми зламуємо кілька їхніх угрупувань, які утримують населені пункти на висотах, це відкриває дорогу вперед, — пояснює він.

Мінування — загроза та перешкода

Військовий розповідає про оборонну систему ворога. Каже, що вони мають багато окопів, спостережних пунктів, закопаної артилерії тощо. За словами Курбатова, ворог дистанційно мінує поля, що також ускладнює процес просування. Окупанти з Градів розкидують міни Пелюстки, готують багато мінних загороджень. Також розставляють багато розтяжок, які добре замасковані.

Наше завдання — не їхати крізь ці міни, а пройти повз них, розмінувати. Для цього піхота витискає ворога із лісосмуг. Витискаючи, вона одночасно розміновує, — пояснює він.

Додає, що проходження однієї кілометрової ділянки може тривати години, адже треба пройти крізь місця насичені мінами. Крім цього, може ще бути обстріл чи бій.

Бойові дії на кожному напрямку мають свої особливості. Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!