Україна

Бої з професійною армією! Військовий про ситуацію на Таврійському напрямку та труднощі просування

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Червня 2023, 13:15
Ситуація на Таврійському напрямку сьогодні 30.06.2023: останні новини

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