Росіяни потерпають від української авіації та від власного керівництва! Карта бойових дій в Україні 30 червня в режимі онлайн

Російські окупанти продовжують зазнавати уражень та поразок не лише від ЗСУ на карті бойових дій, але й від свого керівництва, яке, за даними Інституту вивчення війни, прагне позбавити влади тих, хто симпатизував нещодавньому повстанню.

Та зрештою все, що окупанти прагнуть зробити глобальним, перетворюється на велике розчарування для них.

Однак якщо повстання вже завершене, то наша війна за свободу триває, а ЗСУ так само потребують підтримки тилу, як і на початку повномасштабного вторгнення РФ. Тож перебіг бойових дій залежить від нас.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що постійні повідомлення про угоду за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо припинення збройного повстання групи Вагнера свідчать про те, що залучені сторони все ще можуть обговорювати деталі угоди.

Повідомляється, що 28 червня російська влада заарештувала генерала армії Сергія Суровікіна, що, ймовірно, свідчить про те, що Кремль має намір очистити Міноборони від осіб, які вважаються нелояльними. Крім того, ймовірно, Кремль намагатиметься позбавити влади тих, хто, можливо, симпатизував повстанню.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби противник застосував шість зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв.

Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 23 авіаційних удари, здійснив близько 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось близько 22 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад десяти населених пунктів, зокрема, це Карповичі й Тимоновичі Чернігівської області та Середина-Буда, Зноб-Новгородське і Юнаківка Сумської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Роздолівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Лимана і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад п’ять населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Роздолівка — Донецької.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута. Завдав авіаційних ударів неподалік Білої Гори та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько десять населених пунктів, серед яких Васюківка, Часів Яр та Іванівське на Донеччині.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли понад п’ять населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка та Водяне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також Побєди та Новомихайлівки. Разом з тим, ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського, здійснив артилерійські обстріли понад десять населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли близько десять населених пунктів, серед яких Пречистівка, Вугледар, Золота Нива та Благодатне на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Молодіжного та Антонівки Херсонської області.

Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед яких Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, П’ятихатки, Лобкове, Запоріжжя Запорізької області, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Велетенське Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції ворога.

Та попри біль та жах війни Україна продовжує гідно справлятись з усіма викликами та долати наслідки трагедій, які спричинили росіяни. Читай, що облаштують на місцевості, де було Каховське водосховище.

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