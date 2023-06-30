Україна

Росіяни потерпають від української авіації та від власного керівництва! Карта бойових дій в Україні 30 червня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Червня 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
0:03:40
Афанасіївка на Миколаївщині
Води немає, а двір усіяний мертвою рибою… Як приходить до тями село Афанасіївка на Миколаївщині
0:02:35
Як Запоріжжя готується до можливого теракту на ЗАЕС — навчання для людей
У Запоріжжі розпочали навчання щодо можливого теракту на ЗАЕС — що слід знати
Карта бойових дій в Україні 29.06.2023 онлайн
Російська авіація збідніла на ще один Су-25! Карта бойових дій в Україні 29 червня в режимі онлайн
0:05:45
осушення ГЕС
Великий Луг чи пам’ятник тоталітаризму? Що облаштують на місцевості, де було Каховське водосховище
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні

Росіяни потерпають від української авіації та від власного керівництва! Карта бойових дій в Україні 30 червня в режимі онлайн
0:04:06
Як рятують людей у Красногорівці — важка праця волонтерів
Від міста залишилася лише назва. Волонтери під обстрілами рятують мешканців Красногорівки
0:03:40
Афанасіївка на Миколаївщині
Води немає, а двір усіяний мертвою рибою… Як приходить до тями село Афанасіївка на Миколаївщині
0:09:35
Як штурмовики виконують завдання на нулі — інтерв'ю з командиром
Бойовик, але в реальному житті. Як штурмовики виконують завдання на нулі
0:02:35
Як Запоріжжя готується до можливого теракту на ЗАЕС — навчання для людей
У Запоріжжі розпочали навчання щодо можливого теракту на ЗАЕС — що слід знати
0:04:20
В яких умовах перебувають у полону українські захисники
Просто хочеться додому та маминої їжі. Спогади українських захисників про страшні дні у російському полоні
Карта бойових дій в Україні 29.06.2023 онлайн
Російська авіація збідніла на ще один Су-25! Карта бойових дій в Україні 29 червня в режимі онлайн
0:05:45
осушення ГЕС
Великий Луг чи пам’ятник тоталітаризму? Що облаштують на місцевості, де було Каховське водосховище
0:03:44
польський кордон
Стіни на кордоні з РФ та Білоруссю. В Європі взяли приклад з Польщі та зводять загорожі
0:02:20
Зеленський
Україна перемоги буде достойною своїх героїв! Зеленський вперше оголосив пункти загальнонаціональної доктрини
Більше відео
Як рятують людей у Красногорівці — важка праця волонтерів
Читати далі
Від міста залишилася лише назва. Волонтери під обстрілами рятують мешканців Красногорівки

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь