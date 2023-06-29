Великий Луг чи пам’ятник тоталітаризму? Що облаштують на місцевості, де було Каховське водосховище

Сірий вогкий мул і калюжі аж ген за горизонт — це те, що залишилось від Каховського водосховища. Після теракту росіян на ГЕС, вода зійшла майже на 13 метрів та повернулася до історичного русла Дніпра.

Як день за днем проступає рельєф затоплених у 50-х минулого століття заплавних лугів, за мапами слідкує еколог Богдан Кученко.

Загалом територія залишилась такою, як є. Тобто, це така заплава, яка під час повені буде заливатися водою.

Історик Кирило Галушко показує карту, на якій видно дніпрові плавні ще такими, які вони були наприкінці Другої світової війни. Водойми кишіли рибою, а хащі — дичиною. Тут у всі епохи вирувало життя.

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Історики впевнені, що саме у Великому лузі було серце царства Скіфії, а пізніше на цьому місці була Південна Русь, де народилося та квітло українське козацтво.

Там відкладено кілька епох та шарів української історії від доби первісності до античності, Середньовіччя, походів вікінгів, козацтва. Це, безперечно, скарбниця.

Уся історична спадщина загинула під товщею води разом з гектарами плавнів та прадавнім лісом.

Як топили Великий Луг, дослідники достеменно могли встановити за радянськими архівами. Однак вони — під сімома замками у країні-агресорці. Але й без офіційних документів тих часів дещо відомо.

План великого перетворення природи був ще сталінський, щоб комплексно розв’язати питання і гідроенергетичне, й історичне з Січчю.

Моїх колег екологів, і ваших колег, журналістів, ще з 1950-х років відправляли на Соловки за публікації про те, чи доцільні водосховища, — розповідає голова Української природоохоронної групи Олексій Василюк.

Досі науковці лише гадали, яке дно Каховського водосховища, і наскільки радянські інженери змінили місцевість до великої води.

Зі свідчень місцевих, яких відселили та окремих даних, знали лише про цінну деревину, яку вирубали перед затопленням.

Тому зараз голова Української природоохоронної групи Олексій Василюк вболіває за відновлення життя на осушених територіях.

Цей теракт — найбільший удар по довкіллю, який зробила Росія за весь час війни. Але все ж таки я вірю, що майбутнє може бути набагато кращим, ніж вчорашнє. Зараз все виглядає, як безкрайній пісок з мулом перемішані, але воно заросте травою.

Схожу тенденцію вже спостерігають на місці Оскільського водосховища на Харківщині. Греблю підірвали під час боїв минулого квітня. Вода зійшла, а землі, що досі в окупації, покрились травою. Це видно за знімками супутника.

Так само можна буде розглядати й 60% дна Каховського водосховища до звільнення Лівобережжя від окупації. А на решті суші, підконтрольній Україні, у Міндовкілля будуть засівати злаковими травами, щоб коріння утримувало пісок. Так не буде піщаних буревіїв та не ростимуть шкідливі рослини, як борщовик, ватник чи амброзія.

В Укргідроенерго ж планують відбудувати греблю, щойно ЗСУ з ГЕС проженуть росіян. Генеральний директор установи Ігор Середа говорить, що на меті — створення тимчасової греблі. З неї гідроінженери планують досліджувати місце підриву на станції.

У будь-якому разі будівництво перекриє русло, водосховище знову заповниться. Зиски від запасу води підтверджують і в Міндовкілля.

Правильно, щоб територія залишилась у своєму природному стані. Але тієї води, яку несе Дніпро, може не вистачати людям, які там проживають, — зазначає перший заступник очільника Міндовкілля Олександр Краснолуцький.

Великий Луг чи пам’ятник тоталітаризму? Що облаштують на місцевості, де було Каховське водосховище / 3 Фотографії

На противагу Олексій Василюк говорить, що Каховська ГЕС — це найбільше, що зробив Сталін в Україні. І діяв він так не з енергетичних міркувань, а з військових. Тому відновлення греблі можна порівняти зі встановленням пам’ятника тоталітарному вождю.

Щоб безпечно і з вигодою облаштувати територію водосховища, громадські активісти готують свої проекти для відновлення Великого Лугу.

Державі може виявитись значно вигідніше відновити проточність Дніпра замість відбудови греблі.

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