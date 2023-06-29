Великий Луг или памятник тоталитаризму? Что будет на местности, где находилось Каховское водохранилище

Серый сырой ил и лужи аж за горизонт — это то, что осталось от Каховского водохранилища. После теракта россиян на ГЭС вода отошла почти на 13 метров и вернулась в историческое русло Днепра.

Как изо дня в день проступает рельеф затопленных в 50-х прошлого века лугов за плавнями, по картам следит эколог Богдан Кученко.

В общем, территория осталась такой, как есть. То есть это такая заводь, которая во время наводнения будет заливаться водой.

Историк Кирилл Галушко показывает карту, на которой видны днепровские плавни еще такими, какими они были в конце Второй мировой войны. Водоемы кишели рыбой, а чащи — дичью. Здесь во все эпохи бурлила жизнь.

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Историки уверены, что именно в Великом Лугу было сердце царства Скифии, а позже на этом месте была южная Русь, где родилось и цвело украинское казачество.

Там отложено несколько эпох и слоев украинской истории от эпохи первобытности до античности, Средневековья, походов викингов, казачества. Это, определенно, сокровищница.

Все историческое наследие погибло под толщей воды вместе с гектарами плавней и древним лесом.

Как топили Великий Луг, исследователи могли установить по советским архивам. Однако они находятся под семью замками в стране-агрессоре. Но и без официальных документов того времени кое-что известно.

План великого преобразования природы был еще сталинским, чтобы комплексно решить вопрос и гидроэнергетический, и исторический с Сечью.

Моих коллег экологов и ваших коллег журналистов еще с 1950-х годов отправляли на Соловки за публикации о том, целесообразны ли водохранилища, — рассказывает председатель Украинской природоохранной группы Алексей Василюк.

До сих пор ученые только догадывались, какое дно Каховского водохранилища и насколько советские инженеры изменили местность большой воды.

Из свидетельств местных, которых отселили и отдельных данных, знали только о ценной древесине, которую вырубили перед затоплением.

Поэтому сейчас глава Украинской природоохранной группы Алексей Василюк переживает за восстановление жизни на осушенных территориях.

Этот теракт — это самый большой удар по окружающей среде, который совершила Россия за все время войны. Но все же я верю, что будущее может быть гораздо лучше, чем прошлое. Сейчас все выглядит, как бескрайний песок с илом перемешанный, но он зарастет травой.

Похожую тенденцию уже наблюдают на месте Оскольского водохранилища Харьковской области. Плотину взорвали во время боев в апреле прошлого года. Вода ушла, а земли, которые до сих пор в оккупации, покрылись травой. Это видно по снимкам спутника.

Также можно будет рассматривать и 60% дна Каховского водохранилища до освобождения Левобережья от оккупации. А на остальной суше, подконтрольной Украине, в Министерстве окружающей среды будут засевать злаковыми травами, чтобы корни удерживали песок. Так не будет песчаных бурь и не будут расти вредные растения, такие как борщевик, ватник или амброзия.

В Укргидроэнерго же планируют отстроить дамбу, как только ВСУ с ГЭС прогонят россиян. Генеральный директор учреждения Игорь Середа говорит, что цель — создание временной дамбы. С нее гидроинженеры планируют исследовать место подрыва на станции.

В любом случае строительство перекроет русло, водохранилище снова заполнится. Выгоду от запаса воды подтверждают и в Минокружении.

Правильно, чтобы территория осталась в своем природном состоянии. Но той воды, которую несет Днепр, может не хватать проживающим там людям, — отмечает первый заместитель главы Минсреды Александр Краснолуцкий.

Великий Луг или памятник тоталитаризму? Что будет на местности, где находилось Каховское водохранилище / 3 Фотографии

А вот Алексей Василюк говорит, что Каховская ГЭС — это самое большое, что создал Сталин в Украине. И действовал он так не из энергетических соображений, а из военных. Поэтому восстановление дамбы можно сравнить с установкой памятника тоталитарному вождю.

Чтобы безопасно и с удобством обустроить территорию водохранилища, общественные активисты готовят свои проекты по восстановлению Великого Луга.

Государству может оказаться гораздо выгоднее восстановить проточность Днепра вместо восстановления дамбы.

Также мы рассказывали, как изменится сельское хозяйство после подрыва Каховской ГЭС.

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