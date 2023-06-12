Будем терять $1,5 млрд ежегодно? Как изменится сельское хозяйство после подрыва Каховской ГЭС

Говорить о последствиях техногенной катастрофы, вызванной россиянами на Каховском водохранилище, нам придется ещё годами. Однако уже понятно, что львиную долю всех убытков понесет сельское хозяйство.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня в телемарафоне Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку об ущербе для сельского хозяйства Украины в результате уничтожения Каховской ГЭС.

По его осторожным оценкам, в течение следующих трех — пяти лет Украина потеряет от миллиона до полутора миллионов сельскохозяйственных земель. Это касается территорий, которые орошались именно благодаря Каховскому водохранилищу.

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— В основном, это три области: Днепропетровская, Запорожская и Херсонская. Последняя пострадала больше всего, поскольку часть земель просто затоплена.

В Херсонской области пока трудно определить масштабы убытков. На правом берегу речь идет о подтоплении трех тысяч гектаров земли, а на левом мы видим подтопленными более семи тысяч гектаров со спутниковых снимков.

Однако стоит моделировать ситуацию, где подтоплены до 25 тыс. га, — отмечает Виталий Головня.

По словам эксперта, фактической оценки ущерба следует ожидать после деоккупации левой части Херсонской области.

Какие продукты станут дефицитными в результате подрыва Каховской ГЭС

По словам Виталия Головни, ежегодно Украина выращивала около 1,2 млн тонн зерновых и технических культур; овощей — 500 тыс. тонн; ягод — 250 тыс. тонн.

— Ожидается, что в следующие годы мы будем терять около 2 млн тонн производства этой продукции.

В денежном эквиваленте это равняется $1,5 млрд ежегодно, — отмечает заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.

То есть мы теряем не только часть сельского хозяйства как такового, но и денежный фонд, который раньше поступал в украинский бюджет. Если же говорить о зерновых культурах, то это ещё и экспорт в другие страны.

Также эксперт считает, что в этом году украинцы не испытают дефицита в продуктах, поскольку ещё в 2022 году у нас были потери в этой области. Аграрии уже переориентированы, а производство и выращивание усилились в других регионах.

Виталий Головня добавил: хуже, чем в 2022 году, в этом сезоне не будет.

Сколько земель потеряет сельское хозяйство

Украинцы переживают, что из-за обмеления Каховского водохранилища сельское хозяйство также навсегда потеряет плодородные земли в областях, которые орошались водой из водохранилища.

Эксперт считает, что в ближайшие годы эти земли действительно можно считать потерянными для Украины и нашего сельского хозяйства. Но есть представление, что аграрии переориентируются на другие культуры, которые можно будет выращивать без большого количества воды.

— Это могут быть некоторые энергетические культуры, которые будут использоваться для энергетики страны. В частности, энергетическая ива — очень быстро растущее дерево, которое используется для твердого топлива, — объясняет Виталий Головня.

Вместе с тем, земли, которые теперь будут без воды, будут страдать от эрозии и потеряют свое плодородие.

Сейчас трудно спрогнозировать это, но часть земель, где не будут использоваться насаждения, превратятся в пустыню.

Таким образом, у нас возникнут дополнительные потери на налогах, увеличится уровень безработицы. Полную картину мы сможем увидеть после деоккупации, когда сделаем экологический анализ почв, поймем, насколько быстро сможем восстановить орошение земель.

Восстановить почву возможно. Доказательством тому является история, ведь когда-то на месте Каховского водохранилища уже была пустыня. С началом строительства канала вокруг воды росли села, а уже от них и сельское хозяйство.

Обо всех возможных последствиях техногенной катастрофы мы писали в нашем другом материале. Что мы можем сделать и к чему готовиться после подрыва Каховской ГЭС, читай по ссылке.

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