Втрачатимемо $1,5 млрд щороку? Як зміниться сільське господарство після підриву Каховської ГЕС

Говорити про наслідки техногенної катастрофи, спричиненої росіянами на Каховському водосховищі, нам доведеться ще роками. Проте вже зрозуміло, що левову частку всіх збитків понесе сільське господарство.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня у телемарафоні Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку про збитки для сільського господарства України внаслідок знищення Каховської ГЕС.

За його обережними оцінками, протягом наступних трьох – п’яти років, Україна втратить від мільйона до півтора мільйона сільськогосподарських угідь. Це стосується територій, які зрошувалися саме завдяки Каховському водосховищу.

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— В основному це три області: Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська. Остання постраждала найбільше, оскільки частина земель просто затоплена.

У Херсонській області поки що важко остаточно визначити масштаби збитків. На правому березі йдеться про підтоплення трьох тисяч гектарів землі, а на лівому — ми бачимо підтопленими понад сім тисяч гектарів зі супутникових знімків.

Проте варто моделювати ситуацію, де підтопленими є до 25 тис. га, — зазначає Віталій Головня.

За словами експерта, фактичної оцінки збитків варто чекати після деокупації лівої частини Херсонської області.

Які продукти стануть дефіцитними внаслідок підриву Каховської ГЕС

За словами Віталія Головні, щороку Україна вирощувала близько 1,2 млн тонн зернових та технічних культур; овочів — 500 тис. тонн; ягід — 250 тис. тонн.

— Очікується, що наступними роками ми втрачатимемо близько 2 млн тонн виробництва цієї продукції.

У грошовому еквіваленті це дорівнює $1,5 млрд щороку, — зазначає заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

Тобто ми втрачаємо не лише частину сільського господарства як такого, а й грошовий фонд, який дотепер надходив до українського бюджету. Якщо ж говорити про зернові культури, то це ще й експорт до інших країн.

Також експерт вважає, що цього року українці не відчують дефіциту у продуктах, оскільки ще у 2022 році ми мали втрати у цій галузі. Тож аграрії вже переорієнтовані, а виробництво та вирощування посилилося в інших регіонах.

Віталій Головня додав: гірше, ніж 2022 року, цього сезону не буде.

Скільки земель втратить сільське господарство

Українці переживають, що через обміління Каховського водосховища сільське господарство також назавжди втратить родючі землі в областях, які зрошувалися водою з водосховища.

Експерт вважає, що найближчими роками ці землі справді можна вважати втраченими для України та нашого сільського господарства. Але також є уявлення, що аграрії переорієнтуються на інші культури, які можна буде вирощувати без такої кількості води.

— Це можуть бути певні енергетичні культури, які використовуватимуться для енергетики країни. Зокрема, енергетична верба — дерево, яке дуже швидко росте й використовується на тверде паливо, — пояснює Віталій Головня.

Разом з тим, землі, що тепер знаходитимуться без води, будуть потерпати від ерозії та втратять свою родючість.

Зараз важко спрогнозувати це, але частина земель, де не будуть використовуватися насадження, перетворяться на пустелю.

Таким чином у нас виникнуть додаткові втрати на податках, збільшиться рівень безробіття. Повну картину ми зможемо побачити після деокупації, коли зробимо екологічний аналіз ґрунтів, зрозуміємо, наскільки швидко зможемо відновити зрошення земель.

Відновити ґрунти — можливо. Доказом цього є історія, адже колись на місці Каховського водосховища вже була пустеля. З початком будівництва каналу навколо води зростали села, а вже від них — і сільське господарство.

Про всі ймовірні наслідки техногенної катастрофи ми писали в нашому іншому матеріалі. Що ми можемо зробити та до чого готуватися після підриву Каховської ГЕС — читай за посиланням.

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